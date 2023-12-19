Τον Ιανουάριο του 2020, οι αρχές του Άμστερνταμ ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν τα διάσημα «Κόκκινα Φανάρια», περιοχή γνωστότερη και ως Red Light District – ο διάσημος «δρόμος της αμαρτίας» , όπου οι ιερόδουλες παρουσιάζονταν σαν εκθέματα βιτρίνας στους επίδοξους πελάτες.

Η περιοχή αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο αλλά οι κάτοικοι κοντά στο σημείο διαμαρτύρονται για το πλήθος επισκεπτών που συρρέει στην περιοχή αλλά και τις «δραστηριότητες» που λαμβάνουν χώρα, ζητώντας να δοθεί τέλος στο καθεστώς ασυδοσίας.

Εχθές, η διοίκηση της πόλης του Άμστερνταμ - σε μια ιστορική απόφαση – ανακοίνωσε ότι τα κόκκινα φανάρια θα μεταφερθούν σε μία νέα περιοχή, εκτός του κέντρου της πόλης.

Η νέα τοποθεσία βρίσκεται στην Europa Boulevard (Λεωφόρος Ευρώπης) στα νότια της ολλανδικής πρωτεύουσας, η οποία κρίθηκε ως η καταλληλότερη για ένα «ερωτικό κέντρο» εκτός πόλης.

Amsterdam unveils planned site to replace red light districthttps://t.co/dDDsaAmiOu — eNCA (@eNCA) December 19, 2023

Η πρόταση για την Europa Boulevard θα παρουσιαστεί στο δημοτικό συμβούλιο στις αρχές του επόμενου έτους προκειμένου να εγκριθεί επίσημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δήμαρχο Femke Halsema θα χρειαστούν επτά χρόνια μέχρι να ανοίξει το νέο ερωτικό κέντρο της πόλης.

Αντιδράσεις

Πάντως, τα σχέδια για την μεταφορά βρίσκουν αντίθετους τους κατοίκους της περιοχής που δεν θέλουν στην… πόρτα τους τα τους εργαζόμενους του σεξ και τα πλήθη που συρρεύσουν μπροστά στα φωτισμένα με νέον «δωμάτιά» τους.

Από την άλλη μεριά, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν υπογράψει αναφορές κατά της μεταφοράς των κόκκινων φαναριών, ζητώντας αντ' αυτού καλύτερο έλεγχο του πλήθους και μεγαλύτερη αστυνομική επιτήρηση στην περιοχή που βρίσκονται τώρα - ειδικά τη νύχτα.



Πηγή: skai.gr

