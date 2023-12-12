Αυτός είναι ο ομορφότερος χριστουγεννιάτικος προορισμός της Ελλάδας

Εσείς αντέχετε τόση ομορφιά;

Πιο συγκεκριμένα αντέχετε στο θέαμα χιονισμένων βουνοκορφών που μοιάζουν ψεύτικοι από την πλατεία του ομορφότερου χωριού της Ελλάδας που βρίσκεται στις πλαγιές της Πίνδου και όλα αυτά ενώ βρίσκεστε περικυκλωμένοι από ένα ατελείωτο ελατόδασος;

Θα αναρωτηθείτε φυσικά αν αυτό το ονειρικό τοπίο βρίσκεται στην Ελλάδα

Μα φυσικά.

Το Μέτσοβο δεν θεωρείτε τυχαία το ομορφότερο χωριό της Ελλάδας και ότι και αν σας έχουν πει για αυτό εάν δεν το επισκεφθείτε δεν μπορείτε να φανταστείτε την ομορφιά που κρύβει μέσα του.

Δείτε το βίντεο του Up Stories και μάθετε κάποια από τα χρησιμότερα tips της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

