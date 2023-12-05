Αναδύεται μεγαλοπρεπώς από τα τροπικά βάθη του απέραντου Ινδικού Ωκεανού και περιτριγυρίζεται από γαλάζια, εξωτικά νερά.

Το Νησί των Χριστουγέννων - εξωτερική επικράτεια της Αυστραλίας, πιο κοντά στα νησιά της Ινδονησίας παρά στις ακτές της δυτικής Αυστραλίας - είναι ένα εκπληκτικό θαύμα της φύσης και το όνομά του και μόνο είναι συναρπαστικό και κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Πως πήρε το όνομά του

Στις 25 Δεκεμβρίου 1643, ανήμερα των Χριστουγέννων , ο πλοίαρχος της Εταιρίας Ανατολικών Ινδιών William Mynors – καπετάνιος στο πλοίο τRoyal Mary – ανακαλύπτει ένα μικρό νησάκι στον Ινδικό Ωκεανό.

Αποφάσισε να το «βαφτίσει» Νησί των Χριστουγέννων.

Το νησί αποικήθηκε πριν τα τέλη του 19ου αιώνα και σήμερα έχει περίπου 1400 κατοίκους.

Η μετανάστευση των κόκκινων καβουριών

Η μεγαλύτερη τουριστική ατραξιόν του νησιού; τα τεράστια κόκκινα καβούρια που κάθε χρόνο - από τον Οκτώβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου – βγαίνουν κατά εκατομμύρια στο νησί για να ζευγαρώσουν και να γεννήσουν.

Αυτή την περίοδο, το πράσινο της εξωτικής φύσης με το κόκκινο των αυγών των καβουριών αποτελούν το απόλυτο, φυσικό, χριστουγεννιάτικο «διάκοσμο» του νησιού.

Το θέαμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό με τα καβούρια να εγκαταλείπουν τα δάση και να γεμίζουν τους δρόμους τις παραλίες και τα βράχια του νησιού ενώ κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Οι περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται το νησί αυτή την περίοδο.

