Ίος, Σίφνος και Νάξος στις ταξιδιωτικές τάσεις του 2024 για τους ταξιδιώτες από Μάντσεστερ

«Σας προσκαλούμε σε μια αξέχαστη περιπέτεια στις Κυκλάδες, καθώς διασχίζουμε το σύμπλεγμα ειδυλλιακών πολύτιμων λίθων που είναι διάσπαρτα στο Αιγαίο», αναφέρει στην αρχή εκτενούς αφιερώματος τo Glossy Magazine.

Το ποιοτικό βρετανικό περιοδικό που απευθύνεται σε χιλιάδες ταξιδιώτες του Μάντσεστερ με ενδιαφέροντα στην ιστορία, τη γαστρονομία, τις ρομαντικές αποδράσεις και τις μουσειακές περιηγήσεις προτείνει την Ίο, τη Σίφνο και τη Νάξο ως τους «σταθμούς» μια μαγικής περιήγησης στις Κυκλάδες.

Σημειώνεται πως οι 3 κυκλαδίτικοι προορισμοί εκπροσωπούν την Ελλάδα στις ταξιδιωτικές τάσεις για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το μέσο που επίσης προτείνει Μαϊάμι, Λουξεμβούργο, Πράγα, Βουδαπέστη, Πόρτο, Βερολίνο, λίμνη Κόμο, Αμάλφι και Παρίσι για το 2024. Σχετικά με την Ίο, η δημοσιογράφος αναφέρεται στην εύκολη προσβασιμότητα από Μάντσεστερ μέσω Σαντορίνης και την εξέλιξη του προορισμού που πέραν της διασκέδασης πλέον αποτελεί ιδανικό προορισμό για περιπατητές, φίλους της καλής ποιοτικής κουζίνας και ζευγάρια που θέλουν να παντρευτούν χωρίς κοσμοσυρροή και με φόντο ένα απαράμιλλο φυσικό τοπίο «Ομηρικής ομορφιάς»! Ακολουθεί η Σίφνος, το νησί της αρμονίας που είναι η γενέτειρα διάσημων Ελλήνων ποιητών αλλά και καταξιωμέμων σεφ.

Ξεχωριστά παραδοσιακά χωριά, απόμερες παραλίες και μοναδικές τέχνες, όπως η κεραμική, και εκατοντάδες εκκλησίες δεσπόζουν στο νησί προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες. Πολύτιμη προσθήκη στην λίστα του Glossy Magazine είναι η Νάξος που είναι το μεγαλύτερο και πιο εύφορο νησί των Κυκλάδων και, αναμφίβολα, ένας από τους πιο όμορφους και δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς. Ατελείωτες παραλίες, κρυστάλλινα νερά, γραφικά χωριά, πλούσια ιστορία και νόστιμα τοπικά προϊόντα σαγηνεύουν τους τουρίστες.

Οι εκπρόσωποι των τριών προορισμών του καταλόγου κάνουν σύνοψη στο ΑΠΕ για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε:

«Παρά τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής χρονιάς, η Ίος σημείωσε αξιόλογες επιδόσεις με αύξηση αφίξεων κατά 6,7% για το διάστημα Απρίλιος- Οκτώβριος σε σύγκριση με το 2022. Το κάλεσμά μας για εμπειρίες εκτός της πεπατημένης βρίσκει ανταπόκριση. Οι αθλητικές διοργανώσεις, ο θαλάσσιος τουρισμός, το φεστιβάλ πολιτισμού, η γαστρονομία, η πεζοπορία και ο γαμήλιος τουρισμός συμβάλλουν στην επιμήκυνση της σεζόν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως κατά τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο, η ποσοστιαία αύξηση των αφίξεων ήταν διψήφια με 10% και 15,2% αντίστοιχα», δήλωσε ο δήμαρχος Ιητών Γκίκας Γκίκας.

«Σε ιστορικό υψηλό δεκαετίας κυμάνθηκαν οι αφίξεις στη Σίφνο από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο.

Για πρώτη φορά η επισκεψιμότητα "άγγιξε" διψήφια νούμερα τον Μάιο, ενώ και ο Οκτώβριος "έκλεισε" ενισχύμενος κατά 10,9% συγκριτικά με το 2022. Συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε ένα ταξιδιωτικο κοινό με ειδικά ενδιαφέροντα σε πολιτισμό, γαστρονομία και εναλλακτικές δραστηριότητες», πρόσθεσε η δήμαρχος Σίφνου Μαρία Ναδάλη.

«Για την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου η Νάξος 'έσπασε' το φράγμα των 600.000 αφίξεων συνολικά. Διαδοχικά ρεκόρ σε βάθος εξαετίας παρουσίασαν οι ακτοπλοϊκές αφίξεις, ενώ και οι αεροπορικές αφίξεις εκτοξεύθηκαν κατά 24,6% μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου σε σχέση με το περασμένο έτος. Στοχεύουμε ειδικά στους μήνες εκτός σεζόν για τους οποίους η επισκεψιμότητα ήταν ενθαρρυντική. Ως αποτέλεσμα του αφηγήματός μας, πρόσφατα η Νάξος κατατάχθηκε στους 10 προορισμούς της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για διακοπές εκτός σεζόν», επισήμανε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.