Στα μαγευτικά Τζουμέρκα, στο χωριό Βουργαρέλι, υπάρχει μία βυζαντινή εκκλησία που οι ντόπιοι ονομάζουν «κόκκινη Εκκλησιά».

Η ανέγερση της χρονολογείται, περίπου, στο 1280, από τους αδερφούς Ιωάννη και Θεόδωρο Τσιμισκή, οι οποίοι και κατείχαν τον βαθμό του πρωτοστράτωρα - αυλικό και στρατιωτικό αξίωμα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Αρχικώς, η εκκλησία ήταν αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου, ωστόσο, έγινε γνωστή ως «Κόκκινη Εκκλησιά», λόγω του χρώματος της τοιχοποιίας της.

Από ιστορικής άποψης, ήταν επίσης γνωστή ως «Παναγία Βελλάς», καθώς αποτελούσε μετόχι της Μονής Βελλάς, καθώς και ως «Βασιλομονάστηρο», λόγω της σημασίας της.

Λόγω της σημαντικής μεταξύ των δύο τους ομοιότητας, εκτιμάται πως η εκκλησία ανεγέρθηκε από την ίδια ομάδα κτιστών η οποία, επίσης, ανέλαβε την ανέγερση της Εκκλησίας της Θεοτόκου Περιβλέπτου (επίσης γνωστή ως του Αγίου Κλήμη) στην Οχρίδα, το 1295.

Πηγή: skai.gr

