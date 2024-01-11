Την 23χρονη που υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη επισκέφθηκε την Πέμπτη στο Λαϊκό Νοσοκομείο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Η νεαρή γυναίκα προ ημερών υπεβλήθη με επιτυχία σε μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη - τον πατέρα της 50 ετών- και ενημερώθηκε για την καλή, άμεση μετεγχειρητική πορεία και των δύο.

Η επέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών από την ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής Γεωργίου Σωτηρόπουλου, με τη συμμετοχή του Γερμανού καθηγητή Dieter Broering.

Μετά την επίσκεψη, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Επισκέφθηκα σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΛΑΪΚΟ", προκειμένου να δω την 23χρονη ασθενή που προ ημερών υπεβλήθη με επιτυχία σε μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη τον πατέρα της. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος διότι η επέμβαση αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, από την ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής Γεωργίου Σωτηρόπουλου, με τη συμμετοχή του Γερμανού καθηγητή Dieter Broering. Το ΕΣΥ προσφέρει πολυδιάστατο επιστημονικό έργο και παρέχει εξειδικευμένη, υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη στους Έλληνες πολίτες. Αυτή την πρωτοποριακή και αναπτυξιακή διάστασή του θέτουμε ως προτεραιότητα να την αναδείξουμε και να την ενισχύσουμε».

Ακολούθησε συνάντηση στο γραφείο διοίκησης, παρουσία των διευθυντών όλων των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου. Κατά τη συνάντηση, ο διοικητής κ. Θεοφάνης Ροΐδης ενημέρωσε τον κ. Γεωργιάδη σχετικά με το πολυδιάστατο επιστημονικό έργο του νοσοκομείου. Ειδικότερα, επεσήμανε ότι το ΓΝΑ «ΛΑΙΚΟ», σήμερα, είναι τριτοβάθμιο νοσοκομείο, που προσφέρει υπηρεσίες υγείας στον πληθυσμό του νομού Αττικής, αλλά και σε μεγάλο πληθυσμό όλης της επικράτειας, λόγω των ιδιαίτερων και εξειδικευμένων δραστηριοτήτων υγειονομικής περίθαλψης που παρέχει.

Το παρών έδωσαν ο διευθυντής Ιατρικής υπηρεσίας και πρόεδρος του ΕΟΜ κ. Παπαθεοδωρίδης, ο διευθυντής Χειρουργικού τομέα ΓΝΑ «Λαϊκό» καθηγητής κ. Νικητέας, ο καθηγητής χειρουργικής κ. Φελεκούρας, ο καθηγητής Αγγειοχειρουργικής κ. Κλωνάρης, ο καθηγητής Χειρουργικής και μεταμοσχεύσεων κ. Σωτηρόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε τη μεταμόσχευση ήπατος, ο καθηγητής Ουρολογίας κ. Μητρόπουλος, η διευθύντρια Παθολογικού Τομέα ΓΝΑ «Λαϊκό» κ. Γκόγκα, ο διευθυντής της Παθολογικής Φυσιολογίας καθηγητής κ. Βουλγαρέλης, η διευθύντρια του Αναισθησιολογικού τμήματος κ. Λαμπαδαρίου, ο πρόεδρος Επιτροπής Λοιμώξεων ΓΝΑ «Λαϊκό» καθηγητής κ. Σύψας και η διευθύντρια Νοσηλευτικής υπηρεσίας ΓΝΑ «Λαϊκό» κ. Ζούγκου. Επίσης, παρών ήταν ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ καθηγητής κ. Αρκαδόπουλος.

