«Με τα ομόφυλα πρόσωπα δεν έχουμε κανένα προβληματισμό στην ανοιχτή μας αγκαλιά προς αυτά. Είναι αδέρφια μας, είναι άνθρωποι που έχουν έναν προσανατολισμό, που εγώ δεν είμαι άξιος να κρίνω κανένα από αυτούς», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος σε συνέντευξή που παραχώρησε στην εκπομπή «Αντιθέσεις» του Κρήτη TV.

«Θα πω πρώτα για τους ομόφυλους ανθρώπους. Για να περάσουμε σε αυτό που ονομάζεται γάμος. Να μιλήσουμε για τα πρόσωπα. Με τα ομόφυλα πρόσωπα δεν έχουμε κανένα προβληματισμό στην ανοιχτή μας αγκαλιά προς αυτά. Είναι αδέρφια μας, είναι άνθρωποι που έχουν έναν προσανατολισμό, που εγώ δεν είμαι άξιος να κρίνω κανένα από αυτούς. Γιατί ο Χριστός μου είπε μην κρίνεις για να μην κριθείς. Όποιος λοιπόν εκφράζεται κατηγορηματικά εναντίον αυτών των προσώπων που έχουν ανάγκη περισσότερο από όλους αγάπης, που δεν στάθηκε ούτε ένα λεπτό στη σκέψη πώς έχουν γίνει αυτό που είναι, τι παιδική ζωή είχαν, τι τραύματα κουβαλούν... Ισχύει όχι μόνο για τα ομόφυλα πρόσωπα, αλλά για όλα τα πρόσωπα που βγάζουν βία στην κοινωνία», είπε.

«Κι εμείς οι πνευματικοί δεν είμαστε άγγελοι και αρχάγγελοι»

«Η ετερότητα δεν είναι αμαρτία. Αγαπούμε τον αμαρτωλό, αλλά δεν δεχόμαστε την αμαρτία». Σε άλλο σημείο τόνισε πως «έχω πολλούς ομόφυλους που έρχονται σε μένα και εξομολογούνται, και γνωρίζω την ευαισθησία τους και γιατί έχουν την ιδιαιτερότητα και αγαπούμε την ιδιαιτερότητά τους. Κι εμείς οι πνευματικοί δεν είμαστε άγγελοι και αρχάγγελοι», δήλωσε.

«Ούτε τους κατακρίνουμε, ούτε τους κατακεραυνώνουμε»

«Βοηθούμε τους ανθρώπους αυτούς, λέγοντάς τους πως αυτό που κάνουν τους οδηγεί στα ζητήματα της πνευματικής τους αδυναμίας και καταστάσεως. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Ούτε τους κατακρίνουμε, ούτε τους κατακεραυνώνουμε, ούτε τους βλέπουμε στην άκρη του γκρεμού και τους δίνουμε μια σπρωξιά να πάνω κάτω. Έχουν ανάγκη την αγάπη μας. Όσοι επιχειρούν με διλήμματα ή ψευτοδιλήμματα να μας διχάζουν με τέτοια πράγματα, δεν προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες», είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

«Για την τεκνοθεσία θα ήθελα πρώτα από όλα να ακούσω απόψεις ειδικών»

«Θα ήθελα πριν από οτιδήποτε να μελετήσω και να ακούσω απόψεις ειδικών ανθρώπων. Θέλω να με φωτίσουν άνθρωποι που ασχολούνται με την παιδική ψυχολογία. Αν είναι να κάνουμε παιδιά τραυματισμένα, όχι κατ΄ ανάγκη που θα πάρουν τον προσανατολισμό των γονέων, των ομόφυλων, αυτό δεν το συζητώ. Αλλά παιδιά τραυματισμένα που δεν θα έχουν ξεκαθαρίσει ποια είναι η οικογένεια πραγματικά, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός στην οικογένεια, αν υπάρχουν διακριτοί ρόλοι των δύο γονέων, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η εκκλησία μπορεί να ταυτίζει την φωνή με αυτών των παιδιών. Ας δοθεί η δυνατότητα στα ετερόφυλα ζευγάρια να κάνουν τεκνοθεσία, ας δούμε το Νο1 πρόβλημα το δημογραφικό, ας δούμε αυτά τα προβλήματα, που δεν τα προβάλλω ως αντίλογο, αλλά υπάρχουν», είπε χαρακτηριστικά για την τεκνοθεσία ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος.

Πηγή: skai.gr

