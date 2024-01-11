Χρόνια τώρα στη συνοικία Αγία Θεοδώρων στην Εκάλη, ένα αλσύλιο έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο.

Η κάμερα της εκπομπής Αταίριαστοι βρέθηκε στο σημείο μετά από καταγγελία τηλεθεατή στο Kataggelies@skai.gr και κατέγραψε εικόνες χωματερής στο δασάκι, με σκουπίδια, ανοιχτούς κάδους ακόμα και παλιά έπιπλα πεταμένα στο αλσύλιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ίδιο συμβαίνει σε αλσύλια και σε άλλες γειτονιές της Εκάλης, αν και ο δήμος έχει ενημερωθεί.

Δείτε το ρεπορτάζ

Πηγή: skai.gr

