'Εγινε χθες στο Λαϊκό Νοσοκομείο η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από ζωνταντό δότη σε λήπτη, και συγκεκριμένα από πατέρα σε κόρη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Facebook η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Πραγματοποιήθηκε χτες με επιτυχία η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στη χώρα μας από ζωντανό δότη (πατέρας), σε ζωντανό λήπτη (κόρη)!

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο από τον Καθηγητή Χειρουργικής Γεώργιο Σωτηρόπουλο, με τη συμβολή του Καθηγητή Χειρουργικής Dieter Broering.

Πρόκειται για μια σπουδαία εξέλιξη η οποία δίνει ελπίδα σε πάρα πολλούς ανθρώπους στη χώρα μας. Καλή ανάρρωση στον πατέρα και την κόρη, εύχομαι αυτή η δύναμη ελπίδας να τους συντροφεύει πάντα στη ζωή», έγραψε η κ. Αγαπηδάκη.

