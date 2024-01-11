Σοβαρές ελλείψεις σε μονάδες αίματος παρατηρούνται στα νοσοκομεία ολόκληρης της χώρας, λόγω της μειωμένης προσέλευσης των αιμοδοτών κατά την περίοδο των εορτών αλλά λόγω του ότι αποκλείονται από την αιμοδοσία όσοι νοσούν από ιώσεις, γρίπη και Covid-19.

Τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) καθώς δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες μονάδες αίματος που απαιτούνται για τη σωστή θεραπεία τους.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας απευθύνει έκκληση σε όποιον μπορεί να αιμοδοτήσει να το κάνει τώρα καθώς οι ελλείψεις θέτουν σε κίνδυνο των θαλασσαιμικών ασθενών.

Ο πρόεδρος τους Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας Βασίλης Δήμος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνει ότι 350 θαλασσαιμικοί υποβάλλονται σε μεταγγίσεις στη Θεσσαλονίκη στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ, Ιπποκράτειο και Αγιος Παύλος και ο καθένας από αυτούς χρειάζεται τέσσερις μονάδες αίματος μηνιαίως.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι στη Θεσσαλονίκη χρειάζονται περίπου 60-70 μονάδες τη ημέρα για τις μεταγγίσεις των θαλασσαιμικών και συνολικά 1400 τον μήνα.

«Πολλές μεταγγίσεις αναβάλλονται και υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους ασθενείς, αφού πολλοί αιμοδότες νοσούν από ιώσεις, εποχική γρίπη ή Covid-19 και αποκλείονται από την αιμοδοσία» επισημαίνει ο κ. Δήμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

