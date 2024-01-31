Παπαστεργίου: Η Ελλάδα προσχώρησε ως πλήρες μέλος στον Digital Cooperation Organization

«Η Ελλάδα προσχώρησε ως πλήρες μέλος στον Digital Cooperation Organization, με στόχο να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση των περιφερειακών πολιτικών στον ψηφιακό τομέα» αναφέρει στον λογαριασμό του σε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, από το Μπαχρέιν όπου βρίσκεται, σε μια πρώτη συνάντηση η οποία αφορά στην ένταξη της Ελλάδας. Όπως τονίζει, «με έντονα ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την αντίληψη ότι η τεχνολογία πρέπει να είναι συμπεριληπτική και να υπηρετεί την ευημερία των πολιτών και των κοινωνιών ευρύτερα, θα εργαστούμε αναλαμβάνοντας στρατηγικές πρωτοβουλίες και υιοθετώντας συνεκτικές πολιτικές που θα ενδυναμώνουν την καινοτομία, την ψηφιακή συμπερίληψη και την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Πυλώνες που θα προωθήσουμε ενεργά μέσα από αυτήν τη συνεργασία».

Να σημειώσουμε ότι το DCO είναι ο μόνος αποκλειστικός πολυμερής οργανισμός, ο οποίος προάγει την συνεργασία σε ολόκληρη την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

