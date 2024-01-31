Ο γιος του Κρίστοφερ Ριβ, Γουίλ Ριβ, χαρακτήρισε το ασύρματο τσιπ εγκεφάλου της Neuralink του Ίλον Μασκ «ελπιδοφόρο» για όσους ζουν με παράλυση.

Ο Αμερικανός Κρίστοφερ Ριβ ήταν ένας ταλαντούχος ηθοποιός, τόσο του κινηματογράφου, όσο και του θεάτρου, που ταυτίστηκε με τον ρόλο του «Σούπερμαν». Ωστόσο, ύστερα από ένα σοβαρό τραυματισμό που τον κατέστησε τετραπληγικό, ανέλαβε ένα νέο, ακόμη πιο ηρωικό ρόλο, αυτόν του ακτιβιστή για την ιατρική έρευνα σχετικά με τις παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Δέκα χρόνια αργότερα, απεβίωσε από άσχετη αιτία. Παρ' όλα αυτά, στη ζωή του, η οικογένειά του παρακολουθούσε τον ίδιο να αγωνίζεται, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο γιος του, ο οποίος είναι παρουσιαστής του Good Morning America, εξήγησε τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με την τεχνολογία Neuralink του Ίλον Μασκ στην πρωινή εκπομπή. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αρχικά αποτελέσματα ανίχνευσαν πολλά υποσχόμενες αιχμές νευρώνων. Οι αιχμές αυτές είναι δραστηριότητα των νευρώνων που το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ περιγράφει ως «κύτταρα που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά και χημικά σήματα, προκειμένου να στείλουν πληροφορίες στον εγκέφαλο, αλλά και στο υπόλοιπο σώμα».

Η μελέτη της εταιρείας χρησιμοποίησε ένα ρομπότ προκειμένου να τοποθετήσει χειρουργικά ένα εμφύτευμα διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) σε μια περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει την πρόθεση για κίνηση, είχε δηλώσει προηγουμένως η Neuralink, προσθέτοντας ότι ο αρχικός της στόχος ήταν να επιτρέψει στους ανθρώπους να ελέγχουν ένα ποντίκι υπολογιστή ή ένα πληκτρολόγιο, χρησιμοποιώντας μόνο τις σκέψεις τους.

Οι «εξαιρετικά λεπτές» ίνες των εμφυτευμάτων βοηθούν στη μετάδοση σημάτων στον εγκέφαλο των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συσκευή αυτή μπορεί να ερμηνεύσει τη νευρική δραστηριότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να χειρίζονται έναν υπολογιστή ή ένα smartphone απλά με τη σκέψη τους. Ο Elon Musk επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι έχουν εμφυτεύσει το πρώτο τους τσιπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο.

Σκεπτόμενος αυτή τη νέα τεχνολογία, ο Γουίλ Ριβ δήλωσε: «Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πραγματική επιτυχία μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή, είναι ένας ‘’σημάδι ελπίδας’’ στο επίπονο ταξίδι της προόδου και της ανάρρωσης για τους ανθρώπους που ζουν με παράλυση».

Ο Ίλον Μασκ φιλοδοξεί να προσφέρει το εμφύτευμά του σε όλους, ώστε να επιτρέψει την καλύτερη επικοινωνία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να περιορίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τον «κίνδυνο για τον πολιτισμό μας», που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

