Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Elon Musk λέει ότι η εταιρεία Neuralink έχει εμφυτεύσει με επιτυχία ένα από τα ασύρματα τσιπ εγκεφάλου της σε άνθρωπο για πρώτη φορά.

Στόχος της εταιρείας, όπως αναφέρει, είναι να «συνδέσει» τους ανθρώπινους εγκεφάλους με τους υπολογιστές και λέει ότι θέλει να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πολύπλοκων νευρολογικών παθήσεων. Ορισμένες ανταγωνιστικές εταιρείες έχουν ήδη εμφυτεύσει παρόμοιες συσκευές.

Elon Musk announces first Neuralink wireless brain chip implant https://t.co/UFhEZ1ODys — BBC News (World) (@BBCWorld) January 30, 2024

Το εμφύτευμά της, μεγέθους ενός νομίσματος, είχε ήδη τοποθετηθεί στον εγκέφαλο ενός μακάκου (πίθηκος), ο οποίος κατάφερε να παίξει το βιντεοπαιγνίδι «Pong» χωρίς χειριστήριο ούτε πληκτρολόγιο.

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ έλαβε άδεια να δοκιμάσει το τσιπ σε ανθρώπους από τον FDA τον Μάιο. Αυτό έδωσε το «πράσινο φως» για την έναρξη της εξαετούς μελέτης, κατά τη διάρκεια της οποίας ένα ρομπότ χρησιμοποιείται για να τοποθετήσει χειρουργικά 64 εύκαμπτα νήματα, λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα, σε ένα τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει την «πρόθεση κίνησης», σύμφωνα με τη Neuralink.

Η εταιρεία λέει ότι αυτά τα νήματα επιτρέπουν στο «πειραματικό της εμφύτευμα» - το οποίο τροφοδοτείται από μια μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί ασύρματα - να καταγράφει και να μεταδίδει ασύρματα εγκεφαλικά σήματα σε μια εφαρμογή που αποκωδικοποιεί τον τρόπο με τον οποίο το άτομο προτίθεται να κινηθεί.

Κάνοντας ανάρτηση στο X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει και η οποία ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter, ο Ίλον Μασκ δήλωσε ότι το πρώτο προϊόν της Neuralink θα ονομάζεται «Telepathy».

The first @Neuralink product is called Telepathy — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Η τηλεπάθεια, είπε, θα επιτρέψει «τον έλεγχο του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας και μέσω αυτών, σχεδόν, κάθε συσκευής, απλά με τη σκέψη. Οι αρχικοί χρήστες θα είναι όσοι έχουν χάσει τη χρήση των άκρων τους», συνέχισε. Αναφερόμενος στον εκλιπόντα Βρετανό επιστήμονα που έπασχε από τη νόσο του κινητικού νευρώνα, πρόσθεσε: «Φανταστείτε αν ο Στίβεν Χόκινγκ μπορούσε να επικοινωνεί ταχύτερα από μια δακτυλογράφο. Αυτός είναι ο στόχος».

Η συμμετοχή του Ίλον Μασκ αυξάνει το προφίλ της Neuralink, ωστόσο υπάρχουν και ορισμένοι ισχυροί «αντίπαλοι», με έργο εδώ και πάνω δύο δεκαετίες. Η Blackrock Neurotech, με έδρα τη Γιούτα, εμφύτευσε την πρώτη -από τις πολλές- διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή το 2004.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal. — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024

Η Precision Neuroscience, που ιδρύθηκε από έναν συνιδρυτή της Neuralink, στοχεύει επίσης να βοηθήσει τα άτομα με παράλυση. Και το εμφύτευμά της μοιάζει με ένα πολύ λεπτό κομμάτι ταινίας που κάθεται στην επιφάνεια του εγκεφάλου και μπορεί να εμφυτευτεί μέσω μιας «κρανιακής μικρο-σχισμής», η οποία, όπως λέει, είναι μια πολύ πιο απλή διαδικασία.

Οι υπάρχουσες συσκευές έχουν επίσης φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Σε δύο πρόσφατες επιστημονικές μελέτες στις ΗΠΑ, τα εμφυτεύματα χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας όταν ένα άτομο προσπαθούσε να μιλήσει, η οποία στη συνέχεια μπορούσε να αποκωδικοποιηθεί για να το βοηθήσει να επικοινωνήσει.

Ο Ίλον Μασκ φιλοδοξεί επίσης να προσφέρει το εμφύτευμά του σε όλους, ώστε να επιτρέψει την καλύτερη επικοινωνία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να περιορίσει, σύμφωνα με τον ίδιο, τον «κίνδυνο για τον πολιτισμό μας», που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη.

