«Ζωντάνεψε»: Ξανά σε λειτουργία το ιαπωνικό SLIM στην Σελήνη

Το σκάφος Slim της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης «ζωντάνεψε» μετά την διακοπή της λειτουργίας εδώ και μια εβδομάδα εξαιτίας του προβλήματος τροφοδοσίας που παρουσίασε.

Η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (Jaxa) δήλωσε ότι αποκατέστησε την επαφή με το σκάφος που προσεληνώθηκε, την Κυριακή, συνοψίζοντας ότι το σφάλμα είχε επιδιορθωθεί.

Οι ηλιακές κυψέλες του λειτουργούν ξανά αφού μια αλλαγή στις συνθήκες φωτισμού του επέτρεψε να πιάσει το φως του ήλιου, ανέφερε η υπηρεσία.

Δεν μπορούσε να παράγει ενέργεια όταν προσεληνώθηκε στις 20 Ιανουαρίου καθώς οι υποδοχείς ηλιακής ενέργειας του σκάφους ήταν μακριά από τον Ήλιο.

Με το διαστημόπλοιο Smart Lander for Investigating Moon (Slim), η Ιαπωνία έγινε η πέμπτη χώρα που κατάφερε να φτάσει στη Σελήνη μετά τις ΗΠΑ, την πρώην Σοβιετική Ένωση, την Κίνα και την Ινδία.

Το διαστημόπλοιο λειτουργούσε με μπαταρία για αρκετές ώρες προτού οι ειδικοί αποφασίσουν να το απενεργοποιήσουν για να επιτρέψουν την πιθανή ανάκτηση ηλεκτρικής ενέργειας όταν άλλαζε η γωνία του ηλιακού φωτός.

Σε μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, η Jaxa μοιράστηκε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε από τον Slim από έναν κοντινό βράχο στον οποίο ονόμασε «κανίς-toy».

Το αεροσκάφος θα αναλύσει τη σύνθεση των πετρωμάτων κατά την αναζήτησή του για ενδείξεις σχετικά με την προέλευση του φεγγαριού, είπε η Jaxa.

Το Slim προσγειώθηκε στην άκρη ενός ισημερινού κρατήρα γνωστού ως Shioli, σε απόσταση 55 μέτρων από τον στόχο του σε έναν κρατήρα.

Η Jaxa το περιέγραψε ως «πρωτοφανή ακριβή προσγείωση».

Η τεχνολογία προσγείωσης θα μπορούσε να επιτρέψει τη μελλοντική εξερεύνηση των λοφωδών πόλων της Σελήνης που θεωρούνται πιθανές πηγές καυσίμου, νερού και οξυγόνου, ανέφερε η υπηρεσία.

