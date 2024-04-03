Η ηλικία είναι η κινητήρια δύναμη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα αστέρια κινούνται μέσα στους γαλαξίες, σύμφωνα με δημοσίευση διεθνούς ερευνητικής ομάδας, με επικεφαλής το αυστραλιανό ερευνητικό κέντρο ASTRO 3D, στο περιοδικό «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» (MNRAS).

Οι γαλαξίες ξεκινούν τη ζωή τους με τα αστέρια τους να περιστρέφονται σε ένα οργανωμένο μοτίβο, ωστόσο σε μερικούς η κίνηση των άστρων είναι περισσότερο τυχαία. Μέχρι τώρα οι επιστήμονες δεν ήταν σίγουροι τι το προκαλεί αυτό, ενδεχομένως το περιβάλλον ή η μάζα του ίδιου του γαλαξία.

Η νέα μελέτη διαπιστώνει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας δεν είναι τίποτα από αυτά τα δύο. Δείχνει ότι η τάση των άστρων να έχουν τυχαία κίνηση καθορίζεται κυρίως από την ηλικία του γαλαξία.

«Εάν βρείτε έναν νεαρό γαλαξία, θα περιστρέφεται σε όποιο περιβάλλον και αν βρίσκεται, ενώ εάν βρείτε έναν παλιό γαλαξία, θα έχει πιο τυχαίες τροχιές, είτε βρίσκεται σε πυκνό περιβάλλον είτε σε κενό», επισημαίνει ο πρώτος συγγραφέας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, Σκοτ Κρουμ.

Ο δεύτερος συγγραφέας Τζέσε βαν ντε Σαντ εξηγεί ότι οι προηγούμενες εργασίες που πρότειναν το περιβάλλον ή το μάζα ως πιο σημαντικούς παράγοντες δεν είναι απαραίτητα λανθασμένες. Οι νέοι γαλαξίες είναι υπερ-παραγωγικές μονάδες αστροπαραγωγής, ενώ στους παλαιότερους γαλαξίες ο σχηματισμός αστέρων παύει. «Γνωρίζουμε ότι η ηλικία επηρεάζεται από το περιβάλλον. Αν ένας γαλαξίας πέσει σε πυκνό περιβάλλον θα τείνει να σταματήσει τον σχηματισμό άστρων. Έτσι, οι γαλαξίες σε πυκνότερα περιβάλλοντα είναι, κατά μέσο όρο, μεγαλύτεροι σε ηλικία», λέει και προσθέτει: «Η ανάλυσή μας υπογραμμίζει ότι δεν είναι η διαβίωση σε πυκνά περιβάλλοντα που μειώνει την περιστροφή τους, αλλά το γεγονός ότι είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία».

Στην εικόνα γίνεται σύγκριση ενός νεαρού (επάνω) και ενός παλιότερου (κάτω) γαλαξία που παρατηρήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Στα αριστερά βρίσκονται οπτικές εικόνες από το τηλεσκόπιο Subaru, στη μέση χάρτες ταχύτητας περιστροφής (μπλε όταν έρχεται προς εμάς και κόκκινο όταν απομακρύνεται από εμάς), ενώ στα δεξιά χάρτες που μετρούν τυχαίες ταχύτητες (πιο κόκκινα χρώματα για μεγαλύτερη τυχαία ταχύτητα). Και οι δύο γαλαξίες έχουν την ίδια συνολική μάζα. Ο πάνω γαλαξίας έχει μέση ηλικία 2 δισεκατομμυρίων ετών, υψηλή περιστροφή και χαμηλή τυχαία κίνηση. Ο κάτω γαλαξίας έχει μέση ηλικία 12,5 δισεκατομμυρίων ετών, πιο αργή περιστροφή και πολύ μεγαλύτερη τυχαία κίνηση. Credit: Image from the Hyper Suprime-Cam Subaru Strategic Program

