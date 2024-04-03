Σαν σήμερα πριν από 51 χρόνια η πρώτη κλήση από κινητό τηλέφωνο

Η πρώτη κλήση από κινητό τηλέφωνο, από τον κατασκευαστή του Μάρτιν Κούπερ που εργαζόταν για λογαριασμό της Motorola, έγινε σαν σήμερα 3 Απριλίου 1973.

Αυτή η πρώτη συσκευή είχε ύψος 25 εκατοστά, πλάτος 9 εκατοστά και ζύγιζε 900 γραμμάρια.

Η διαδρομή της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τις πρώτες προσπάθειες των Σουηδών, Φιλανδών και Αμερικανών.

Ωστόσο, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 3η Απριλίου 1973.

Ο δρ Μάρτιν Κούπερ της Motorola, περπατώντας σε ένα δρόμο της αμερικάνικης μεγαλούπολης, ήξερε ότι έγραφε ιστορία.

Στα χέρια του κρατούσε μια συσκευή που έμοιαζε με φορητό ασύρματο. Είχε ύψος 25 εκατοστά και βάρος 900 γραμμάρια. Αυτό ήταν το πρώτο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο με τον κωδικό MotorolaDynaTAC.

Πληκτρολόγησε τον αριθμό του βασικού ανταγωνιστή του, του Τζόελ Ενγκελ, που δούλευε για λογαριασμό της Bell Labs. «Γεια σου Τζο, σου μιλάω από ένα αληθινό κινητό τηλέφωνο» του είπε.

«Παρ' ότι δεν είχαμε τις καλύτερες των σχέσεων, μου συμπεριφέρθηκε πολύ ευγενικά» δήλωσε χρόνια αργότερα ο Κούπερ σε συνέντευξή του.

Το πρώτο κινητό που έλαβε άδεια έγκρισης ήταν το μοντέλο της Μοτορόλα DynaTAC8000X.

Ήταν η ναυαρχίδα των λεγόμενων κινητών πρώτης γενιάς (1G).

Στην αρχή της δεκαετίας του ’90 άρχισε η απογείωση των κινητών τηλεφώνων, με την ψηφιοποίηση δικτύων (GSM) και συσκευών.

Τα κινητά έγιναν μικρότερα (100-200 γραμμάρια), χωρούσαν στην παλάμη και έμπαιναν έστω και με δυσκολία στην τσέπη του χρήστη τους. Περάσαμε έτσι στα κινητά της δεύτερης γενιάς (2G), που παρείχαν και άλλες ευκολίες, όπως την αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και τη λήψη φωτογραφιών.

Αρχές του 21ου αιώνα εμφανίστηκαν τα κινητά τρίτης γενιάς (3G), με τις απεριόριστες δυνατότητες των πολυμέσων.

Πλέον, η διείσδυση του κινητού τηλεφώνου στον πλανήτη αυξάνεται με αλματώδεις ρυθμούς, ιδίως στις φτωχές χώρες του πλανήτη, όπως η Αφρική.

Οι ενεργές συσκευές ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια, με την τάση να είναι ανοδική.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία Samsung, με μερίδιο αγοράς 23% (Δεκέμβριος 2012), κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.