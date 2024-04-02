Πυρηνική σύντηξη: «Τεχνητός ήλιος» διατήρησε θερμοκρασίες 100 εκατ. βαθμών Κελσίου για χρονικό διάστημα ρεκόρ

Επιστήμονες στη Νότια Κορέα ανακοίνωσαν νέο παγκόσμιο ρεκόρ όσον αφορά το χρονικό διάστημα που διατήρησαν θερμοκρασίες 100 εκατομμυρίων βαθμών Κελσίου - επτά φορές υψηλότερες από τον πυρήνα του ήλιου - κατά τη διάρκεια ενός πειράματος πυρηνικής σύντηξης, σε αυτό που αποκάλεσαν ως ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για αυτή το φουτουριστικό ενεργειακή τεχνολογία.



Η πυρηνική σύντηξη επιδιώκει να αναπαράγει την αντίδραση που κάνει τον ήλιο και άλλα αστέρια να λάμπουν, με τη σύντηξη δύο ατόμων για να απελευθερωθούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Συχνά αναφέρεται ως το «ιερό δισκοπότηρο» των λύσεων για το κλίμα, ως καθαρή ενέργεια, η σύντηξη έχει τη δυνατότητα να παρέχει απεριόριστη ενέργεια χωρίς τη ρύπανση από τον άνθρακα που θερμαίνει τον πλανήτη. Αλλά ο έλεγχος της διαδικασίας είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για την επίτευξη ενέργειας σύντηξης περιλαμβάνει έναν αντιδραστήρα σε σχήμα «ντόνατ» που ονομάζεται tokamak στον οποίο οι παραλλαγές υδρογόνου θερμαίνονται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για να δημιουργηθεί πλάσμα. Πλάσματα υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πυκνότητας, στα οποία μπορούν να συμβούν αντιδράσεις για μεγάλες διάρκειες, είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των αντιδραστήρων πυρηνικής σύντηξης, δήλωσε ο Si-Woo Yoon, διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου KSTAR στο Κορεατικό Ινστιτούτο Ενέργειας Σύντηξης (KFE) όπου επετεύχθη το νέο ρεκόρ.

του πλάσματος υψηλής θερμοκρασίας», είπε στο, γι' αυτό και αυτό το πρόσφατο ρεκόρ είναι τόσο σημαντικό.Η KSTAR, η ερευνητική συσκευή σύντηξης της KFE, η οποία αναφέρεται ωςκατάφερε να διατηρήσει το πλάσμα με θερμοκρασίες 100 εκατομμυρίων βαθμώνκατά τη διάρκεια δοκιμών μεταξύ Δεκεμβρίου 2023 και Φεβρουαρίου 2024, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 30 δευτερολέπτων που σημειώθηκε το 2021. Οι επιστήμονες της KFE είπαν ότι κατάφεραν να παρατείνουν τον χρόνο τροποποιώντας τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βολφραμίου αντί άνθρακα στους «εκτροπείς», οι οποίοι εξάγουν τη θερμότητα και τα απόβλητα που παράγονται από την αντίδραση σύντηξης., ένα «σημείο καμπής» για να είναι σε θέση να κλιμακώσει τις λειτουργίες σύντηξης, σχολίασε ο Si-Woo Yoon. Η έρευνα που κάνουν οι επιστήμονες στη Νότια Κορέα θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη του Διεθνούς Θερμοπυρηνικού Πειραματικού Αντιδραστήρα στη νότια Γαλλία, γνωστού ως ITER, του μεγαλύτερου tokamak στον κόσμο που στοχεύει να αποδείξει ότι η σύντηξη είναι εφικτή. Το έργο της KSTAR «θα βοηθήσει πολύ στην έγκαιρη διασφάλιση της προβλεπόμενης απόδοσης στη λειτουργία του ITER και στην προώθηση της εμπορευματοποίησης της ενέργειας σύντηξης», δήλωσε ο

