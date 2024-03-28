Νέα εικόνα αποκαλύπτει ότι η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία μας περιβάλλεται από ισχυρά «σπειροειδή» μαγνητικά πεδία.

H νέα εικόνα, από το τηλεσκόπιο Event Horizon (EHT), έδειξε για πρώτη φορά σε πολωμένο φως έναν δακτύλιο μαγνητικών πεδίων που περιβάλλουν τη μαύρη τρύπα του Τοξότη Α* (Sagittarius A* ή, πιο σύντομα, Sgr A*).





«Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι υπάρχουν ισχυρά, συνεστραμμένα και οργανωμένα μαγνητικά πεδία κοντά στη μαύρη τρύπα στο κέντρο του Milky Way Γαλαξία», δήλωσε η Sara Issaoun, από το Κέντρο Αστροφυσικής του Χάρβαρντ και συνεπικεφαλής του πρότζεκτ.



Οι εικόνες πολωμένου φωτός επιτρέπουν στους αστρονόμους να απομονώσουν τις γραμμές του μαγνητικού πεδίου.



Οι μάζες των υπερμεγεθών μαύρων τρυπών, που βρίσκονται στο κέντρο των γαλαξιών, είναι εκατομμύρια, ακόμη και δισεκατομμύρια μεγαλύτερες από τον ήλιο. Πιστεύεται ότι εμφανίστηκαν πολύ νωρίς στο σύμπαν, αλλά η δημιουργία τους παραμένει ένα μυστήριο.



Τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει από τη βαρυτική τους έλξη, ούτε καν το φως, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η άμεση παρατήρησή τους.

