Αστρονόμοι παρατήρησαν έναν γαλαξία που σταμάτησε ξαφνικά να σχηματίζει νέα αστέρια πριν από περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια χρόνια.

Χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, η ομάδα αστρονόμων με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, εντόπισε έναν γαλαξία ο οποίος είχε ήδη νεκρωθεί όταν το σύμπαν ήταν μόλις 700 εκατομμυρίων ετών. Πρόκειται για τον αρχαιότερο τέτοιο γαλαξία που έχει παρατηρηθεί ποτέ.

Αυτός ο γαλαξίας φαίνεται να έζησε γρήγορα και να πέθανε νέος: Ο σχηματισμός των άστρων έγινε γρήγορα και σταμάτησε σχεδόν το ίδιο γρήγορα, κάτι που είναι απροσδόκητο για ένα τόσο πρώιμο στάδιο της εξέλιξης του σύμπαντος. Συγκεκριμένα, ο γαλαξίας γνώρισε μια σύντομη και έντονη φάση σχηματισμού άστρων σε μια περίοδο μεταξύ 30 και 90 εκατομμυρίων ετών. Αλλά μεταξύ 10 και 20 εκατομμυρίων ετών πριν από το χρονικό σημείο, οπότε παρατηρήθηκε με τον Webb, ο σχηματισμός των άστρων σταμάτησε ξαφνικά.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν αυτή η κατάσταση του γαλαξία είναι προσωρινή ή μόνιμη και τι τον έκανε να σταματήσει να σχηματίζει νέα αστέρια. Οι αστρονόμοι λένε ότι αν και φαίνεται νεκρός τη στιγμή της παρατήρησης, είναι πιθανό ότι στα 13 δισεκατομμύρια χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, ο γαλαξίας αυτός μπορεί να επανήλθε στη ζωή και να άρχισε να σχηματίζει και πάλι νέα αστέρια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύονται στο περιοδικό Nature, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αστρονόμους να κατανοήσουν πώς και γιατί οι γαλαξίες σταματούν να σχηματίζουν νέα αστέρια και αν οι παράγοντες που επηρεάζουν τον σχηματισμό των άστρων, έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των δισεκατομμυρίων ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

