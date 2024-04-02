Η Microsoft θα πωλεί χωριστά την εφαρμογή Teams, αποσυνδέοντάς την από το Office σε διεθνές επίπεδο, ανακοίνωσε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός τη Δευτέρα, έξι μήνες αφότου προχώρησε στην κίνηση αυτή στην Ευρώπη, επιχειρώντας τότε να αποφύγει ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της αντιμονοπωλιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η Κομισιόν είχε ξεκινήσει έρευνα όσον αφορά την απόφαση της Microsoft να συνδέσει το Office με το Teams, όταν υποβλήθηκε καταγγελία από το Slack, ανταγωνιστική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο χώρο εργασίας.

Το Teams, που προστέθηκε στο Office 365 δωρεάν το 2017, αντικατέστησε στην πορεία το Skype for Business και κατέστη ιδιαίτερα δημοφιλές στην περίοδο της πανδημίας, εν μέρει λόγω της δυνατότητας που παρείχε για διοργάνωση τηλεδιασκέψεων.Ανταγωνιστικές εφαρμογές, όμως, υποστήριζαν ότι ο συνδυασμός των δύο προϊόντων σε ένα πακέτο έδινε στη MicrosoftΗ εταιρία άρχισε να διαθέτει τα δύο προϊόντα χωριστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία από την 1η Οκτωβρίου 2023."Προκειμένου να προσφέρουμε σαφή εικόνα στους πελάτες μας, επεκτείνουμε σε διεθνές επίπεδο τα μέτρα που λάβαμε πέρυσι, αποσυνδέοντας το Teams από το M365 και O365 στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και την Ελβετία", ανακοίνωσε η εταιρία. "Η κίνηση αυτή ανταποκρίνεται και σε σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχοντας στις πολυεθνικές εταιρίες μεγαλύτερη ευελιξία όταν επιθυμούν να τυποποιήσουν τις αγορές τους σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες".Η Microsoft ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο εταιρικό ιστολόγιο ότι πρόκειται να παρουσιάσει νέα σειρά εμπορικών εκδόσεων του Microsoft 365 και Office 365 που δεν θα περιλαμβάνουν τη Teams σε περιοχές εκτός ΕΟΧ και Ελβετίας, ενώ θα υπάρξει και νέα, αυτόνομη έκδοση του Teams για επαγγελματική χρήση σε εκείνες τις περιοχές.Από τη Δευτέρα 1η Απριλίου, οι πελάτες έχουν δυνατότητα είτε να συνεχίσουν με το υφιστάμενο πακέτο, να το ανανεώσουν, τροποποιήσουν ή να μεταβούν στις νέες προτάσεις.Για τους νέους εμπορικούς πελάτες, οι τιμές για το Office χωρίς το Teams κυμαίνονται από 7,75 έως 54,75 δολάρια, αναλόγως του προϊόντος ενώ το Teams Standalone θα κοστολογείται στα 5,25 ευρώ. Οι τιμές αυτές ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα και το νόμισμα. Η εταιρία δεν ανακοίνωσε τιμές για τα υφιστάμενα, ενοποιημένα προϊόντα.Πάντως, η απόφαση της Microsoft να αποσυνδέσει τα προϊόντα αυτάώστε να αποφευχθούν κατηγορίες άσκησης μονοπωλιακής πολιτικής, τις οποίες είναι πιθανό να απευθύνει η ΕΕ στην εταιρία μέσα στους ερχόμενους μήνες, καθώς οι ανταγωνίστριες εταιρίες επικρίνουν το ύψος των προμηθειών και την ευκολία συνδυασμού των δικών τους εφαρμογών με το Office Web Applications στις δικές τους υπηρεσίες, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές.Η Microsoft, στην οποία έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ για μονοπωλιακές πρακτικές την τελευταία δεκαετία, όταν επιχείρησε να προωθήσει στην αγορά πακέτα δύο ή περισσότερων προϊόντων, κινδυνεύει με πρόστιμο το οποίο ενδέχεται να ανέρχεται έως και το 10% των παγκοσμίων ετήσιων εσόδων της, εφόσον κριθεί ένοχη για παράβαση του αντιμονοπωλιακού πλαισίου, όπως ισχύει στην Ένωση.

