Ο πύραυλος Starship της SpaceX, «χάθηκε» κατά την είσοδό του του στην ατμόσφαιρα, ενώ επέστρεφε στη Γη, στο τέλος της τρίτης δοκιμαστικής πτήσης του, ανακοίνωσε η εταιρεία.
«Το σκάφος χάθηκε» ανέφερε ο σχολιαστής κατά την απευθείας μετάδοση της πτήσης. «Επομένως, δεν θα έχουμε προσθαλάσσωση σήμερα», πρόσθεσε.
Με βάση το αρχικό πλάνο, ο πύραυλος θα έπρεπε να ολοκληρώσει την πτήση του πέφτοντας στον Ινδικό Ωκεανό.
Watch Starship’s third flight test → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/1u46r769Vp— SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024
Ο Starship, που είναι σχεδιασμένος για να μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη και πέραν αυτής, ολοκλήρωσε σχεδόν την τρίτη δοκιμαστική πτήση του, φτάνοντας μακρύτερα από οποιαδήποτε προηγούμενη δοκιμή.
