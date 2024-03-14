Ο πύραυλος Starship της SpaceX, «χάθηκε» κατά την είσοδό του του στην ατμόσφαιρα, ενώ επέστρεφε στη Γη, στο τέλος της τρίτης δοκιμαστικής πτήσης του, ανακοίνωσε η εταιρεία.

«Το σκάφος χάθηκε» ανέφερε ο σχολιαστής κατά την απευθείας μετάδοση της πτήσης. «Επομένως, δεν θα έχουμε προσθαλάσσωση σήμερα», πρόσθεσε.

Με βάση το αρχικό πλάνο, ο πύραυλος θα έπρεπε να ολοκληρώσει την πτήση του πέφτοντας στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο Starship, που είναι σχεδιασμένος για να μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη και πέραν αυτής, ολοκλήρωσε σχεδόν την τρίτη δοκιμαστική πτήση του, φτάνοντας μακρύτερα από οποιαδήποτε προηγούμενη δοκιμή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

