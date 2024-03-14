Η μεγάλη δύναμη σημαίνει και μεγάλη ευθύνη. Η δύναμη και ο σκοπός κάποιου πράγματος έχει να κάνει με το ποιος έχει τα ηνία. Ένα πολύ ισχυρό εργαλείο σε λάθος χέρια, μπορεί δυνητικά να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από μια ατομική βόμβα. Οι δυνητικά επαναστατικές εφευρέσεις είναι επίσης και δυνητικά καταστροφικές. Μερικές φορές, ωστόσο, ανάλογα με το ποιος τις χρησιμοποιεί, είναι απλώς μισογυνικές. Αναφέρομαι στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως αυτή που χρησιμοποιούν για τη δημιουργία ή την τροποποίηση εικόνων, μπορεί να γδύσει ή να ντύσει γυναίκες ανά πάσα στιγμή.

Μιλάμε, λοιπόν, για μια «μάχη των φύλων», η οποία περισσότερο από μάχη, είναι ένας καυγάς του δρόμου.

Η τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να σε γδύσει

Καθημερινά, στα Social Media, αλλά κυρίως στο X (Twitter) – το οποίο, μετά την αλλαγή στη διοίκησή του, δείχνει να έχει εγκαταλείψει εντελώς τα προσχήματα της λογοκρισίας του ακατάλληλου περιεχομένου – βλέπουμε φωτογραφίες γυμνών γυναικών, κυρίως διασημοτήτων, τις οποίες δημιουργούν ή τροποποιούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Μερικές φορές, οι ηθοποιοί και οι τραγουδίστριες μοιάζουν πιο εντυπωσιακές, το δέρμα τους πιο λείο και τα ρούχα τους πιο αποκαλυπτικά. Άλλες φορές, τροφοδοτώντας τον αλγόριθμο με φωτογραφίες μιας τραγουδίστριας, δημιουργούνται πορνογραφικές εικόνες, οι οποίες μοιάζουν πολύ έντονα με πραγματικές. Αυτό, όπως μπορεί κανείς να καταλάβει, έχει πολύ επικίνδυνες συνέπειες. Αν το revenge porn ήταν ήδη ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, τι θα συνέβαινε αν δεν βασιζόταν σε πραγματικές εικόνες αλλά σε παραγόμενες και στη συνέχεια κυκλοφορούσε εν αγνοία της πρωταγωνίστριάς του; Η περίπτωση της Taylor Swift (και όχι μόνο η δική της) είναι ένα καμπανάκι και η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να συζητηθεί και να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό.

oh we are so doomed… any woman that is hated by men (or not actually) is going to be humiliated like this and Men r going to use AI for revenge porn and u fuckers are literally going to let it happen in front of ur eyes . why the fuck would u even make this possible https://t.co/5nhdKvF5wM — bombay bandar (@bandarmoment) February 21, 2024

DignifAI: Η τεχνητή νοημοσύνη που σε ντύνει

Στο άλλο άκρο του φάσματος, υπάρχει το DignifAI, ένα αυτοαποκαλούμενο ολοκαίνουργιο «κίνημα» που έχει ως στόχο να κάνει τις φωτογραφίες γυναικών και ανδρών (αλλά κυρίως γυναικών) πιο «αξιοπρεπείς» (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό) μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Σε τι αφορά αυτή η αξιοπρέπεια των γυναικών; Στο ντύσιμό τους με σεμνά και παραδοσιακά ρούχα, κατά κύριο λόγο. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Αφαιρούν το μακιγιάζ και τα τατουάζ, αλλάζουν τα χτενίσματα, αντικαθιστούν τα ποτήρια που περιέχουν αλκοόλ με βάζα (;) και προσθέτουν οικογενειακές φωτογραφίες. Μιλώντας για οικογένεια: μερικές φορές, για να καλυφθούν όλες οι βάσεις και να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την ιδεολογική προέλευση αυτών των επεμβάσεων, προσθέτουν και παιδιά, κατά προτίμηση από 2 και πάνω.

Επιπλέον, ο μισογυνισμός συναντά και το ρατσισμό: υπάρχει μια τάση να φωτίζουν τους τόνους του δέρματος ή να αφαιρούν αισθητικά χαρακτηριστικά της μαύρης κουλτούρας, όπως τα κοτσιδάκια. Αυτού του είδους η παρέμβαση στις φωτογραφίες, αν δεν είναι τόσο επιβλαβής όπως το AI porn, σίγουρα δεν είναι καλύτερη. Ενεργεί χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων ατόμων και μεταβάλλει την εικόνα τους, ώστε να συμμορφώνεται με συγκεκριμένα αισθητικά και συμπεριφορικά πρότυπα, προωθώντας μια οπισθοδρομική άποψη για τις γυναίκες που μένουν στο σπίτι και φροντίζουν τα παιδιά.

Μπορούμε να αποφασίσουμε μόνες μας αν θα γδυθούμε ή θα ντυθούμε; Προφανώς όχι

Σε έναν τέλειο κόσμο, φτιαγμένο από ροζ συννεφάκια, και τα δύο πράγματα είτε απαγορεύονται είτε δεν υπάρχουν καν. Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε όμως, που δεν είναι τέλειος, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να αμυνθούμε απέναντι σε μια κατηγορία ανθρώπων για τους οποίους δεν είμαστε ποτέ αρκετά καλες, ούτε όταν είμαστε πολύ ντυμένες ούτε όταν είμαστε πολύ γυμνές. Και ίσως, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε την ελευθερία και την αυτονομία μας, όσο μπορούμε και σε κάθε τομέα που μπορούμε, με τους δικούς μας όρους. Με κόπο, αλλά ελπίζουμε και με όφελος.

