Το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Starship της SpaceX το οποίο αναπτύχθηκε για τη μεταφορά αστροναυτών στο φεγγάρι, αλλά και πέρα από αυτό, έφτασε στο διάστημα για πρώτη φορά σήμερα, αλλά η προσπάθεια φαίνεται ότι απέτυχε λίγα λεπτά αργότερα.

Επρόκειτο για τη δεύτερη προσπάθεια, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στην πρώτη προσπάθεια για την επίτευξη διαστημικής πτήσης.

Watch Starship’s second integrated flight test https://t.co/cahoRQ72lm — SpaceX (@SpaceX) November 17, 2023

Ο πυραυλικός φορέας δύο ορόφων εκτοξεύτηκε από το πεδίο εκτοξεύσεων Starbase της εταιρίας του Ίλον Μασκ που βρίσκεται κοντά στην Μπόκα Τσίκα στο Τέξας, στη διάρκεια μιας προγραμματισμένης διαστημικής πτήσης 90 λεπτών.

Ωστόσο, η επικοινωνία μεταφοράς δεδομένων από το διαστημικό σκάφος χάθηκε περίπου 10 λεπτά μετά από την εκτόξευσή του, όπως ανακοίνωσε η SpaceX.

“Χάσαμε τα δεδομένα από το δεύτερο στάδιο…, νομίζουμε ότι είναι ενδεχόμενο να χάσαμε το δεύτερο στάδιο”, δήλωσε ο Τζον Ίνσπρουκερ παρουσιαστής της απευθείας μετάδοσης της SpaceX.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.