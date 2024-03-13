Σύγκρουση μετά… μουσικής. Η δημοφιλής εφαρμογή αναπαραγωγής τραγουδιών Spotify «ρίχνει το γάντι» στο YouTube προσθέτοντας βίντεο κλιπ στα τραγούδια για μια πλήρη οπτικοακουστική εμπειρία



Το Spotify μόλις κυκλοφόρησε τη δυνατότητα επιλογής μουσικό βίντεο για τους χρήστες του σε 11 χώρες στους οποίους δεν περιλαμβάνεται σε πρώτη φάση η Ελλάδα. Το Spotify ελπίζει ότι η νέα λειτουργία θα επιτρέψει στους μουσικόφιλους ή θαυμαστές ενός καλλιτέχνη να «βουτήξουν βαθύτερα στη μουσική του». «Πολλές φορές από τη δική μου εμπειρία και για αμέτρητους άλλους, τα μουσικά βίντεο παίζουν βασικό ρόλο στο να σε προσελκύσουν: από ακροατής γίνεσαι θαυμαστής», σχολίασε ο Τσάρλι Χέλμαν, αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Μουσικών Προϊόντων του Spotify.

Πηγή: skai.gr

, όπως κλιπ διάρκειας 30 δευτερολέπτων, τα οποία οι καλλιτέχνες μπορούν να προσθέσουν στις σελίδες άλμπουμ ή στα προφίλ τους, και το Canvas - μια σύντομη, επαναλαμβανόμενη εικόνα που οι καλλιτέχνες μπορούν να προσθέσουν στα κομμάτια. Ωστόσο, μέχρι τώρα, οι χρήστες δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν πλήρη μουσικά βίντεο εντός της εφαρμογής.Το χαρακτηριστικό (έκδοση beta) ανακοινώθηκε σήμερα Τετάρτη, και περιγράφεται ως ένας «ισχυρός τρόπος για τους θαυμαστές να ανακαλύψουν και να συνδεθούν με τη μουσική».Ένας «σύντομος κατάλογος» μουσικών βίντεο θα αρχίσει να κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Βραζιλία, την Κολομβία, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και την Κένυα,δηλαδή τους συνδρομητές. Εάν είστε χρήστης Premium σε μία από αυτές τις 11 αγορές, απλώς μεταβείτε στη συσκευή σας, iOS ή Android, και επιλέξτε «εναλλαγή σε βίντεο» για τα υποστηριζόμενα μουσικά κομμάτια.

