SpaceX: Για αύριο αναβλήθηκε η εκτόξευση του στρατιωτικού διαστημόπλοιου X-37B

Η εκτόξευση του αμερικανικού στρατιωτικού διαστημόπλοιου X-37B που είχε προγραμματιστεί για σήμερα με τον πύραυλο-φορέα SpaceX Falcon Heavy, αναβλήθηκε για αύριο Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η SpaceX.

Πρόκειται για την έβδομη αποστολή πτήσης σε τροχιά για το αναφερόμενο ρομποτικό σκάφος.

“Η SpaceX επικεντρώνει την προσοχή της στην αυριανή ημέρα, Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ 20:14, για την εκτόξευση του Falcon Heavy στην αποστολή τροχιάς USSF-52.

Η εκτόξευση θα γίνει από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα”, όπως ανέφερε η ανακοίνωση της SpaceX.

