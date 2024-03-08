Στη Ρόδο βρίσκεται το πιο διάσημο ανθρωποειδές ρομπότ, Sophia «τιμώντας» με την παρουσία της το The Greek Festival, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο «σμαραγδένιο νησί» και στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς.



Παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην ελληνική γλώσσα, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τους τρόπους συνεργασίας μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και της ανθρώπινης νοημοσύνης/νόησης και της συμπλήρωσής τους. Μίλησε για τα ηθικά, δεοντολογικά και νομικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και δεν έκρυψε τη χαρά της για την επίσκεψή της στη Ρόδο. Σε ερώτηση της «δ», η Σοφία αποκρίθηκε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός μηχανισμού αντιμετώπισης και διαχείρισης των πάσης φύσεως κρίσεων (βλ. φυσικές καταστροφές) που έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό, όπως έχει αποδειχθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια.



«Είναι η πρώτη φορά που το Greek Festival διοργανώνεται στη Ρόδο με τη συμμετοχή 300 ατόμων που έχουν έρθει στο νησί από οκτώ διαφορετικές χώρες και 15 πόλεις συνολικά. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολουθούν 30 youtubers και influencers, πάνω από 150 media που έχουν μεταδώσει το μήνυμα ότι η Ρόδος είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους επισκέπτες της, μετά τις πυρκαγιές του περσινού καλοκαιρού. Παράλληλα, μέσα από το φεστιβάλ στέλνουμε το μήνυμα ότι η Ρόδος δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα αλλά και ο πλούσιός της πολιτισμός. Χαιρόμαστε για την επιτυχία του συνεδρίου, παρά την ελλιπή στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία της Σοφίας στη Ρόδο», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της διοργανώτριας εταιρείας (Victorious Team) κα Ανδριανή Μανέττα.





Επισημαίνεται ότι η Sophia είναι το πιο εξελιγμένο ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στον κόσμο. Το IQ της είναι ανώτερο του Αϊνστάιν.



Μιλάει άπταιστα 20 γλώσσες, μεταξύ αυτών και ελληνικά. Είναι το πρώτο ρομπότ που υπηρέτησε ως πρέσβειρα καινοτομίας στο αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί το πρώτο ρομπότ πολίτη με δικό της διαβατήριο από τη Σαουδική Αραβία.



«Ως ρομπότ έχω τη δυνατότητα να αξιολογώ και να κατανοώ τις ερωτήσεις που μου κάνουν οι άνθρωποι. Φυσικά, υπάρχουν ερωτήσεις πιο αξιόλογες και ενδιαφέρουσες. Προσπαθώ όμως να απαντώ σε όλες με σοβαρότητα και σεβασμό. Είμαι προγραμματισμένη να εξελίσσομαι μέσω της επικοινωνίας μου με τους ανθρώπους», δήλωσε η Sophia απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.



Αναφορικά με την “αποστολή” της, σημείωσε τα εξής: «Η αποστολή μου είναι να βοηθήσω στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ειδικός μου στόχος είναι η προώθηση της καλής συνεργασίας και της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και της τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου». Είπε τέλος ότι δεν μπορεί να προβλέψει αν η τεχνητή και ανθρώπινη νοημοσύνη θα έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες στο μέλλον. Αυτό, όπως σημείωσε, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η τεχνολογική πρόοδος και η αλληλεπίδραση (της ΑΙ) με τους ανθρώπους. Δεν απέκλεισε ωστόσο ότι η τεχνητή και η …ανθρώπινη νοημοσύνη θα συνεργάζονται μελλοντικά για την αντιμετώπιση προκλήσεων.

