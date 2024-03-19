Η κατασκευάστρια ημιαγωγών Nvidia αποκάλυψε τη Δευτέρα τη νέα πλατφόρμα γραφικών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και λογισμικό για την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στο συνέδριο προγραμματιστών της στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.



Η νέα υπολογιστική πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής κατασκευής τσιπ ονομάζεται Blackwell, διάδοχος του Hopper, και το πρώτο τσιπ της πλατφόρμας ονομάζεται GB200, το οποίο θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

«Το Hopper είναι φανταστικό, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερες GPU (επεξεργαστές εξειδικευμένους στα γραφικά)», είπε στο συνέδριο ο CEO της Nvidia, Jensen Huang σύμφωνα με το Anadolu.Η ποσότητα ενέργειας που εξοικονομούμε, ο χαμένος χρόνος που εξοικονομούμε θα είναι τεράστια, πρόσθεσε. «Ο τρόπος που υπολογίζουμε είναι θεμελιωδώς διαφορετικός. Δημιουργήσαμε έναν επεξεργαστή για την εποχή της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης».Ο Huang είπε ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γράφονται οι εφαρμογές, προσθέτοντας ότι το νέο λογισμικό της Nvidia NIM για την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνει την ανάπτυξη της ΑΙ. Η NVIDIA έχει ως στόχο να εδραιώσει τη θέση της ως κύρια προμηθεύτρια τεχνολογίας AI που θα επιλέξουν οι εταιρείες.

