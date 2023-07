Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του «σιωπηλού» φουτουριστικού αεροσκάφους της NASA 

Στη δημοσιότητα έδωσε η NASA φωτογραφίες του «σιωπηλού» φουτουριστικού υπερηχητικού αεροσκάφους X-59, το οποίο σημειωτέον, δεν διαθέτει μπροστινό παράθυρο. Πρόκειται για το αεροπλάνο X-59 Quiet SuperSonic Technology (Αθόρυβη Υπερηχητική Τεχνολογία), με φιλοδοξία να «στρώσει το δρόμο» για την επιστροφή των υπερηχητικών επιβατηγών αεροπλάνων όπως το θρυλικό γαλλικό υπερηχητικό αεροσκάφος Κονκόρντ, στο οποίο άλλωστε μοιάζει.

Ο στόχος του X-59 (το 59ο πειραματικό αεροπλάνο της NASA που κατασκεύασε η Lockheed Martin) είναι να μειώσει κατά πολύ τον ήχο της έκρηξης, όταν ένα υπερηχητικό σκάφος σπάει το φράγμα του ήχου.

The Quesst for quiet supersonic commercial flight over land moves to the next stage for @NASAaero’s X-59.



The aircraft moved to the space between the hanger & the runway which marks the start of a series of ground tests to ensure the X-59 is safe to fly https://t.co/1vYRUrGlx2 pic.twitter.com/oqDyCoZ6e1