Ο Ariane 5 εκτοξεύτηκε για τελευταία φορά μετά από σχεδόν 40 χρόνια ιστορίας (βίντεο)

Ο Ariane 5 - ο πύραυλος που εδώ και σχεδόν 30 χρόνια μετέφερε στο διάστημα τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους - εκτοξεύτηκε σήμερα για τελευταία φορά από τη διαστημική βάση της Γαλλικής Γουϊάνας.

Στην τελευταία του αποστολή ύστερα από σχεδόν 40 χρόνια, ο Ariane 5 μετέφερε στο διάστημα δύο στρατιωτικούς δορυφόρους επικοινωνιών.

