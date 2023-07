Φόρος τιμής σε έναν θρύλο: Με Κόμπι Μπράιαντ το εξώφυλλο του NBA 2K24

Με τoν Κόμπι Μπράιαντ στο εξώφυλλό του θα κυκλοφορήσει το νέο παιχνίδι της σειράς NBA 2K!



Όπως ανακοινώθηκε, ο θρυλικός σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς θα κοσμεί τόσο το εξώφυλλο της κανονικής έκδοσης του παιχνιδιού, όσο και της «Mamba Mentality», η οποία κυκλοφορεί σταθερά τα τελευταία χρόνια.

8️⃣ ♾️2️⃣4️⃣



Sharing the Mamba Mentality with the next generation. Introducing our #NBA2K24 cover athlete, Kobe Bryant.



💛 Kobe Bryant Edition

🐍 Black Mamba Edition



Pre-order your copy tomorrow. pic.twitter.com/afcqMh5qr8