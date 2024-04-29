Δίκτυα 5G και τεχνητή νοημοσύνη στην Πολιτική Προστασία και την Υγείας

H τεχνολογία, τα δίκτυα 5G και η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της πολιτικής προστασίας, της ψηφιακής υγείας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Δυναμικό παρόν έδωσε στη φετινή διεθνή έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας Beyond2024 που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25-27 Απριλίου, η εταιρεία Vantage Towers, η οποία συνδιοργάνωσε με την ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ICT και την υποστήριξη της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ A.E. εκδήλωση με θέμα το ρόλο της τεχνολογίας, των δικτύων 5G και της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών, στην ανάπτυξη δικτύων καινοτομίας και Θερμοκοιτίδων καθώς και στην ψηφιακή υγεία και τηλεϊατρική.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό, ο Αθανάσιος Έξαρχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Vantage Towers, τόνισε ότι: «Πέραν της βασικής επιδίωξης της εταιρείας που είναι η καλύτερη συνδεσιμότητα σε κάθε γωνιά της χώρας και η υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, η Vantage Towers δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον τόσο για το δίκτυό της, όσο και για τους πελάτες της. Προσφέρει προτάσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του ενεργειακού αποτυπώματος, συστήματα μέτρησης της ποιότητας του αέρα και έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς».

O Πρόεδρος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, τόνισε τον στόχο της ανάδειξης της χώρας ως hub τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και της Θεσσαλονίκης ως πρωτοπόρου στον τομέα της τεχνολογίας. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι οι θερμοκοιτίδες τεχνολογίας εξαπλώνονται στην Ελλάδα και ενισχύουν την καινοτομία και το ΑΕΠ της χώρας.

Ο Αναστάσιος Γιόβας, Senior Account & BD Manager της Vantage Towers, σε συζήτηση που ακολούθησε, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει η εταιρεία με τις υποδομές της στην πολιτική προστασία καθώς το δίκτυό της έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ένας μεγάλος αισθητήρας για πλήθος εφαρμογών.

Ειδικότερα, τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας της Raymetrics με τη Vantage Towers για την προσαρμογή του συστήματος LiDAR για έγκαιρη ανίχνευση δασικών πυρκαγιών στου ιστούς της Vantage Towers, ανακοίνωσε ο Θάνος Γαβρίλης, Project Developer & υπεύθυνος συστημάτων πυρανίχνευσης της RAYMETRICS. Ανέφερε δε ότι η Raymetrics έχει εγκαταστήσει ήδη δύο σταθμούς ανίχνευσης στο περιαστικό δάσος Σέιχ Σου της Θεσσαλονίκης και συμμετέχει σε αντίστοιχο έργο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος της ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ICT Γιώργος Καλανδρέας αναφέρθηκε στα στατιστικά δεδομένα των πυρκαγιών του 2023 και ότι «για κάθε 1 ευρώ που επενδύουμε στην πρόληψη, εξοικονομούμε 10 ευρώ από το κόστος αντιμετώπισης. Κοστίζει πολύ ακριβά η εξέλιξη αυτών των φαινομένων και πολύ φθηνά η πρόληψη- και η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σε αυτό».

Τη δημιουργία θερμοκοιτίδων καινοτομίας σε συνεργασία με τους Δήμους Σκοπέλου και Γορτυνίας ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χαβούζης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΑΕ, τονίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

Από τον Πέτρο Ζησιμόπουλο, Senior ICT Service Manager της NOVA ICT παρουσιάστηκαν τα πολυάριθμα έργα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία στον κλάδο της υγείας και έδωσε έμφαση στη σημασία της εσωτερικής κάλυψη κινητής τηλεφωνίας σε νοσοκομεία ως απαραίτητη προϋπόθεση για προηγμένες υπηρεσίες έξυπνου νοσοκομείου (Smart 5G Hospital) και τηλεϊατρικής.

Τέλος, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό οι κ. Νικόλαος Τζόλλας, Αντιπερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ευστάθιος Κούλης, Δήμαρχος Γορτυνίας – Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ.

Σχετικά με την Vantage Towers

H Vantage Towers είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης παθητικού εξοπλισμού στην Ευρώπη με περισσότερες από 84.000 υποδομές σε δέκα χώρες, που συνδέουν ανθρώπους, επιχειρήσεις και συσκευές σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2020. Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Το χαρτοφυλάκιο της Vantage Towers περιλαμβάνει ιστούς επί εδάφους, ιστούς οροφής, Κατανεμημένα Συστήματα Κεραιών (DAS) και σταθμούς βάσης μικρών κυψελών (Small Cells). Μέσω της ανάπτυξης, λειτουργίας και μίσθωσης αυτών των παθητικών υποδομών σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους αλλά και σε άλλους παρόχους δικτύων, η Vantage Towers έχει σημαντική συμβολή στη βελτίωση της συνδεσιμότητας και στη βιώσιμη ψηφιοποίηση της Ευρώπης.

Ενώ ήδη το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί η Vantage Towers για τη λειτουργία των υποδομών της προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δοκιμάζεται πιλοτικά και η παραγωγή πράσινης ενέργειες απευθείας στο πεδίο, με τη βοήθεια ηλιακών συλλεκτών και αεροτουρμπινών, ενώ δοκιμάζονται επίσης λύσεις υδρογόνου. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη συνολική στρατηγική της εταιρείας να προωθήσει μια βιώσιμη ψηφιοποίηση στην Ευρώπη και να υποστηρίξει τους πελάτες της μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, με στόχο την απαλλαγή από τον άνθρακα και την επίτευξη των κλιματικών τους στόχων.

