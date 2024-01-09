Τη Ναύπακτο θα επισκεφθεί το πρώτο ρομπότ με διαβατήριο στον κόσμο, με το όνομα Sophia the robot, προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα ξεχωριστό πάνελ με θέμα Artificial Intelligence & Ethics.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο συνέδριο, οι συμμετέχοντες από 6 κράτη θα αναλύσουν από κοινού, με τη Sophia the robot, σημαντικές πτυχές που σχετίζονται με τη συνύπαρξη ανθρώπου και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ειδικότερα, το «Meet Sophia Conference» θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου στο Nafpaktos International Conference Center, το οποίο συστεγάζεται στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Σκάλα Ναυπακτίας.

Παράλληλα, στο συνέδριο θα διερευνηθεί η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ηθικά ζητήματα, από την προστασία της ιδιωτικότητας μέχρι τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και των αξιών του ανθρώπινου είδους.

Η Τεχνο-ηθική αποτελεί κλάδο της Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας και πεδίο διεπιστημονικής μελέτης και έρευνας, με κύριο αντικείμενο τη σχέση μεταξύ της τεχνολογικής εξέλιξης και των αξιών της σύγχρονης κοινωνίας. Το γεγονός θα πραγματοποιηθεί παρουσία 150 καλεσμένων, ενώ δεν θα υπάρξει πρόσβαση στο ευρύ κοινό.

Η Sophia είναι ένα κοινωνικό ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Hanson Robotics με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ενώ τα δικαιώματά της για την Ελλάδα τα έχει η Victorious Network.

Ενεργοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2016 και έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στα μέσα Μαρτίου το 2016. Έχει συναντηθεί με ηγέτες κρατών, σημαντικές προσωπικότητες και έχει δώσει επίσης συνεντεύξεις στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του πλανήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.