Έξι χρόνια μετά την ολέθρια φωτιά που σάρωσε το Μάτι, η Δικαιοσύνη θα δώσει σήμερα την πρώτη της απάντηση στο «τις πταίει» για την ασύλληπτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο θα ανακοινώσει το πρωί την απόφαση του για τους 21 κατηγορούμενους, τότε αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, η τότε περιφερειάρχης Αττικής και οι τότε δήμαρχοι των δήμων που έπληξε η φωτιά κά, που μετά από εισαγγελική έρευνα βρίσκονται στο εδώλιο για πράξεις και παραλείψεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη φωτιά που άφησε πίσω της οδύνη και καταστροφή.

Οι δικαστές μετά από μία διαδικασία στο ακροατήριο που διήρκεσε περίπου ενάμιση χρόνο αξιολόγησαν το χιλιάδων σελίδων υλικό, τις δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων, κάποιες από αυτές συγκλονιστικές, τις θέσεις των ειδικών για κρίσιμα ζητήματα, τις απολογίες των κατηγορουμένων, την εισαγγελική πρόταση και τις θέσεις των συνηγόρων.

Στις διασκέψεις που προηγήθηκαν της σημερινής συνεδρίασης, οι δικαστές εξέτασαν, όλα τα δεδομένα και κάθε πτυχή της υπόθεσης σε συνδυασμό με το νομικό πλαίσιο υπό το οποίο κρίνεται η «η φονική φωτιά στο Μάτι», ώστε σήμερα να ανακοινώσουν την κρίση τους για τα πρόσωπα που κλήθηκαν να διαχειριστούν μια πυρκαγιά που εξελίχθηκε στην μεγαλύτερη τραγωδία που έζησε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Το δικαστήριο μελέτησε την πρόταση του Εισαγγελέα Παναγιώτη Μανιάτη και το νομικό σκεπτικό που ανέπτυξε για κάθε κατηγορούμενο και τις διατάξεις που καθορίζουν τις αρμοδιότητες του και το πεδίο δράσης του.

Με την σημερινή απόφαση θα φανεί αν το δικαστήριο υιοθέτησε το εισαγγελικό σκεπτικό ως προς τους ενόχους και τους αθώους ή αν οι δικαστές έχουν διαφοροποιηθεί στην εκτίμηση τους.

Αν οι δικαστές συμπλεύσουν με τον κ. Μανιάτη, τότε εννέα κατηγορούμενοι θα ακούσουν σήμερα το «ένοχος» και δώδεκα εκείνοι που θα φύγουν κηρυγμένοι αθώοι.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, τον περασμένο Φεβρουάριο, ζήτησε να κριθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και δια παραλείψεως καθώς και για σωματικές βλάβες κατά συρροή οι:

* Σωτήρης Τερζούδης τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής

* Βασίλης Ματθαιόπουλος τότε υπαρχηγός

* Ιωάννης Φωστιέρης τότε επικεφαλής του ΕΣΚΕ

* Νικόλαος Παναγιωτόπουλος τότε Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών

* Χαράλαμπος Χιώνης τότε Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής

* Βάιος Θανασιάς τότε αντιδήμαρχος δήμου Μαραθώνα

* Ευάγγελος Μπουρνούς τότε δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

* Αντώνης Παλπατζής τότε αντιδήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου

Ένοχος ζήτησε να κριθεί για εμπρησμό από αμέλεια και ο κάτοικος Νταού Πεντέλης Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος από την αυλή του οποίου ξεκίνησε η φωτιά.

Κατά τον Εισαγγελέα πρέπει να απαλλαγούν τα τότε στελέχη της Πυροσβεστικής Χρήστος Γκολφίνος, Φίλιππος Παντελεάκος, Δαμιανός Παπαδόπουλος, Χρήστος Λάμπρης, Χρήστος Δροσόπουλος, Γεώργιος Πορτοζούδης και Στέφανος Κολοκούρης. Επίσης ο τότε αξιωματικός στα Εναέρια Μέσα της ΕΛΑΣ Χαράλαμπος Συρογιάννης.

Παράλληλα ζήτησε να αθωωθούν ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, η τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και οι τότε δήμαρχοι Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης και Πεντέλης Δημήτριος-Στέργιος Καψάλης.

Πηγή: skai.gr

