Το σκάφος Peregrine παρουσίασε κρίσιμη διαρροή καυσίμου λίγες μόνο ώρες μετά την εκτόξευσή του, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία Astrobotic Technology που είναι υπεύθυνη για την αποστολή. Η εταιρεία φιλοδοξούσε να πραγματοποιήσει την πρώτη ομαλή προσελήνωση στο φεγγάρι μετά την τελευταία αποστολή Apollo το 1972.

Σύμφωνα με την εταιρεία Astrobotic Technology με έδρα το Πίτσμπουργκ οι μηχανικοί εντόπισαν αρχικά πρόβλημα στο σύστημα προώθησης του σκάφους μετά την αποκόλλησή του από τον πύραυλο Vulcan.

Κατάφεραν να προσανατολίσουν προσωρινά το Peregrine προς τον ήλιo, ώστε το ηλιακό πάνελ να συλλέξει το ηλιακό φως και να φορτίσει την μπαταρία του. Στη συνέχεια όμως εντοπίστηκε κρίσιμη απώλεια καυσίμου, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης για τις 23 Φεβρουαρίου προσελήνωσης.



Το σκάφος μεταφέρει επιστημονικά όργαναν για τη μελέτη του σεληνιακού περιβάλλοντος, όπως το φασματόμετρο μάζας ιόντων Peregrine (PITMS), για την κίνηση του νερού στη Σελήνη. Το νερό θεωρείται πολύτιμος πόρος για τους μελλοντικούς αστροναύτες, είτε για πόση είτε ως βάση καυσίμου πυραύλων.



