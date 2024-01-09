Εικόνες επιστημονικής φαντασίας θυμίζουν τα πλάνα του νέου δημιουργήματος του νοτιοκορεατικού γίγαντα Samsung. Πριν από την επίσημη έναρξη της τεχνολογικής έκθεσης CES 2024, η «Sammy» παρουσίασε μια νέα διάφανη οθόνη τεχνολογίας MicroLED.
«Θα πρέπει πραγματικά να το δείτε για να το πιστέψετε!» ανέφερε χαρακτηριστικά η Samsung, και όντως δημοσιογράφοι έκαναν λόγο για εικόνα που μοιάζει με ολόγραμμα.
Η οθόνη μοιάζει μόνο με ένα κομμάτι γυαλί, με τη Samsung να διευκρινίζει ότι διαθέτει ένα μικροσκοπικό τσιπ που εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες. Επιπλέον, η εταιρεία
ισχυρίζεται ότι η διαδικασία κατασκευής εξαλείφει τις “ραφές” και τη διάθλαση του φωτός.
Σημειώνεται πάντως, ότι η «μετακίνηση» από τις επίπεδες στις… διαφανείς οθόνες θα πάρει πολλά χρόνια όπως πήρε και η μετακίνηση από τις CRT στις επίπεδες, καθώς το κόστος είναι ήδη δυσβάσταχτο για τις συμβατικές οθόνες MicroLED.
- Η 25η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής IRO και το 1ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Αθλητικής Ρομποτικής® HRSF League στο Π.Φάληρο
- ΗΠΑ: Εκτοξεύτηκε με επιτυχία για το φεγγάρι ο ιδιωτικός πύραυλος Vulcan – Η αποστολή Peregrine η πρώτη μετά τα Apollo (βίντεο)
- Μοναδική ευκαιρία από τη Nasa: Στείλε το όνομά σου στο φεγγάρι! - Πώς μπορείτε να εγγραφείτε
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.