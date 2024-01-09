Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιστημονική φαντασία: Η Samsung παρουσίασε πλήρως διάφανη MicroLED οθόνη - Βίντεο

«Θα πρέπει πραγματικά να το δείτε για να το πιστέψετε!» ανέφερε χαρακτηριστικά η Samsung, και όντως δημοσιογράφοι έκαναν λόγο για εικόνα που μοιάζει με ολόγραμμα

Samsung

Εικόνες επιστημονικής φαντασίας θυμίζουν τα πλάνα του νέου δημιουργήματος του νοτιοκορεατικού γίγαντα Samsung. Πριν από την επίσημη έναρξη της τεχνολογικής έκθεσης CES 2024, η «Sammy»  παρουσίασε μια νέα διάφανη οθόνη τεχνολογίας MicroLED. 

«Θα πρέπει πραγματικά να το δείτε για να το πιστέψετε!» ανέφερε χαρακτηριστικά η Samsung, και όντως δημοσιογράφοι έκαναν λόγο για εικόνα που μοιάζει με ολόγραμμα.  

Η οθόνη μοιάζει μόνο με ένα κομμάτι γυαλί, με τη Samsung να διευκρινίζει ότι διαθέτει ένα μικροσκοπικό τσιπ που εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες. Επιπλέον, η εταιρεία
ισχυρίζεται ότι η διαδικασία κατασκευής εξαλείφει τις “ραφές” και τη διάθλαση του φωτός.

Σημειώνεται πάντως, ότι η «μετακίνηση» από τις επίπεδες στις… διαφανείς οθόνες θα πάρει πολλά χρόνια όπως πήρε και η μετακίνηση από τις CRT στις επίπεδες, καθώς το κόστος είναι ήδη δυσβάσταχτο για τις συμβατικές οθόνες MicroLED. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τηλεόραση Samsung
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark