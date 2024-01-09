Εικόνες επιστημονικής φαντασίας θυμίζουν τα πλάνα του νέου δημιουργήματος του νοτιοκορεατικού γίγαντα Samsung. Πριν από την επίσημη έναρξη της τεχνολογικής έκθεσης CES 2024, η «Sammy» παρουσίασε μια νέα διάφανη οθόνη τεχνολογίας MicroLED.



«Θα πρέπει πραγματικά να το δείτε για να το πιστέψετε!» ανέφερε χαρακτηριστικά η Samsung, και όντως δημοσιογράφοι έκαναν λόγο για εικόνα που μοιάζει με ολόγραμμα.



Η οθόνη μοιάζει μόνο με ένα κομμάτι γυαλί, με τη Samsung να διευκρινίζει ότι διαθέτει ένα μικροσκοπικό τσιπ που εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες. Επιπλέον, η εταιρεία

ισχυρίζεται ότι η διαδικασία κατασκευής εξαλείφει τις “ραφές” και τη διάθλαση του φωτός.



Σημειώνεται πάντως, ότι η «μετακίνηση» από τις επίπεδες στις… διαφανείς οθόνες θα πάρει πολλά χρόνια όπως πήρε και η μετακίνηση από τις CRT στις επίπεδες, καθώς το κόστος είναι ήδη δυσβάσταχτο για τις συμβατικές οθόνες MicroLED.

Πηγή: skai.gr

