Η 25η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής IRO και το 1ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Αθλητικής Ρομποτικής® HRSF League στο Π.Φάληρο

Το Στάδιο Taekwondo στο Π.Φάληρο θα φιλοξενήσει την 25η Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής IRO , παράλληλα θα διεξαχθεί το 1ο (επίσημο) Πανελλήνιο πρωτάθλημα Αθλητικής Ρομποτικής® HRSF League από την ομοσπονδία ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ./H.R.S.F. από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου 2024. Οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα 6 υπουργείων και φορέων, καθιστώντας την διοργάνωση μοναδική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και το σημαντικότερο τεχνοκρατικά αθλητικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό γεγονός στην Ελλάδα .

Τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Τουρισμού, Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, καθώς και ο οργανισμός Unesco-Institute for Lifelong Learning, συνεργάζονται ενεργά για την επιτυχή διεξαγωγή αυτών των meta αθλημάτων στην Ελλάδα .

Ο διαγωνισμός HRSF League διοργανώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ρομποτικής και τεχνολογίας ΕΛ.Ο.Α.Ρ.Τ., εμπνέοντας τους νέους να συμμετάσχουν σε καινοτόμα, συναρπαστικά τεχνολογικά και ρομποτικά αθλήματα® και παρέχοντας τους την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους και να επιδείξουν τη δημιουργικότητά τους.

Προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους νέους, προπονητές και εκπαιδευτικούς αλλα και το ευρύ κοινό να παρακολουθήσουν αυτή τη μοναδική διοργάνωση που θα συμβάλει στην προώθηση της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αθλητικής ρομποτικής® στη χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο email support@roboticsports.org ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://iroc.gr και https://roboticsports.org

