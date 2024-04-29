Survivor 2024: Για πρώτη φορά μικτές αναμετρήσεις στα αγωνίσματα - Ο πρώτος μονομάχος

Με μια ανακοίνωση - βόμβα και με νέους κανόνες ξεκίνησε και αυτή η εβοδμάδα αγωνισμάτων στο Survivor. Ο παρουσιαστής ανακοίνωσε στους παίκτες ότι στο εξής επιτρέπονται αναμετρήσεις αντίθετου φύλου. Η είδηση αυτή χαροποίησε παίκτες όπως η Κατερίνα Δαλάκα, που λόγω των περιορισμένων επιλογών αγωνιζόταν ελάχιστα.



Ο αγώνας ξεκίνησε αρκετά ανταγωνιστικά, αλλά οι Κόκκινοι κατάφεραν γρήγορα να πάρουν κεφάλι και να φτάσουν κοντά στη νίκη κυρίως με τα επιτυχή αποτελέσματά τους στις μικτές αναμετρήσεις.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Δώρα που παρότι είχε μια άτυχη στιγμή και έναν ελαφρύ τραυματισμό, αυτό δεν την εμπόδισε να φέρει τον πόντο.

Παρά το 11-9 όμως οι Κόκκινοι κατάφεραν με συνεχόμενες ήττες να χάσουν την ασυλία και το σπουδαίο έπαθλο. Την τελική αναμέτρηση έπαιξε ο Φάνης απέναντι στην Κατερίνα Δαλάκα σε Flag Race, και ολοκλήρωσε την ανατροπή των Μπλε.

Η ομάδα με αυτή τη νίκη κέρδισε δεύτερο συνεχόμενο μεγάλο έπαθλο μετά το ταξίδι στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη φορά οι παίκτες διασκέδασαν σε υδάτινο πάρκο, ενώ απόλαυσαν και χορταστικό γεύμα.

Στα δυσάρεστα, οι Κόκκινοι που έμειναν πίσω στην καλύβα ακόμα μια φορά, έπρεπε να ψηφίσουν και τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση της εβδομάδας. Ο παίκτης αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.