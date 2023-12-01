Μικροσκοπικά ζωντανά ρομπότ από ανθρώπινα κύτταρα δημιούργησε ομάδα επιστημόνων. Όπως εξηγεί το CNN, μπορούν να κινούνται σε ένα τρυβλίο Πέτρι (εργαστηριακό πιάτο) και μια μέρα μπορεί να είναι σε θέση να βοηθήσουν στην επούλωση πληγών ή κατεστραμμένου ιστού, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.



Μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο Tufts και το Ινστιτούτο Wyss του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έχουν ονομάσει αυτές τις δημιουργίες «ανθρωμπότ». Η έρευνα βασίζεται σε παλαιότερες εργασίες που είχαν κάνει κάποιοι από τους ίδιους επιστήμονες, οι οποίοι δημιούργησαν τα πρώτα ζωντανά ρομπότ, ή ξενομπότ, από βλαστοκύτταρα που προέρχονται από έμβρυα του αφρικανικού βατράχου με νύχια (Xenopus laevis).

Η πολυκυτταρική δομή ενός ανθρωμπότ - Γκιζέμ Γκουμουσκάγια, Tufts



«Μερικοί άνθρωποι πίστευαν ότι τα χαρακτηριστικά των ξενομπότ βασίζονταν πολύ στο γεγονός ότι είναι εμβρυϊκά και αμφίβια», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Μάικλ Λέβιν, καθηγητής βιολογίας του Βανεβάρ Μπους στο Σχολείο Τεχνών & Επιστημών του Tufts.



«Δεν νομίζω ότι αυτό έχει καμία σχέση με το να είσαι έμβρυο. Αυτό δεν έχει να κάνει με το να είσαι βάτραχος. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ πιο γενική ιδιότητα των ζωντανών όντων», διευκρίνισε.



«Δεν συνειδητοποιούμε όλες τις ικανότητες που έχουν τα κύτταρα του σώματός μας». Όσο ζούσαν, τα ανθρωμποτ δεν ήταν πλήρεις οργανισμοί επειδή δεν είχαν πλήρη κύκλο ζωής, είπε ο Λέβιν.



«Μας υπενθυμίζει ότι αυτές οι σκληρές δυαδικές κατηγορίες με τις οποίες έχουμε λειτουργήσει: Είναι ρομπότ, είναι ζώο, είναι μηχανή; Τέτοια πράγματα δεν μας εξυπηρετούν πολύ. Πρέπει να το ξεπεράσουμε».

Πώς τα δημιούργησαν;



Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ενήλικα ανθρώπινα κύτταρα από την τραχεία, από ανώνυμους δότες διαφορετικών ηλικιών και φύλων. Οι ερευνητές εξέτασαν αυτόν τον τύπο κυττάρων επειδή είναι σχετικά εύκολη η πρόσβαση σε αυτά λόγω της δουλειάς που έχει γίνει για την Covid-19 και την πνευμονοπάθεια και, το πιο σημαντικό, λόγω ενός χαρακτηριστικού που οι επιστήμονες πίστευαν ότι θα έκανε τα κύτταρα ικανά να κινούνται, δήλωσε η συν-συγγραφέας της μελέτης Γκιζέμ Γκουμουσκάγια, διδακτορική φοιτήτρια στο Tufts.



Τα κύτταρα της τραχείας καλύπτονται με τριχοειδείς προεξοχές που ονομάζονται «βλεφαρίδες» και κυματίζουν μπρος-πίσω. Συνήθως βοηθούν τα κύτταρα της τραχείας να ωθήσουν προς τα έξω μικροσκοπικά σωματίδια που βρίσκουν το δρόμο τους στις διόδους αέρα των πνευμόνων. Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει επίσης ότι τα κύτταρα μπορούν να σχηματίσουν οργανοειδή - συστάδες κυττάρων που χρησιμοποιούνται ευρέως για έρευνα.



Τα ανθρωπομπότ που δημιούργησε η ομάδα δεν ήταν πανομοιότυπα, με διαφορετικά σχήματα και μεγέθη.

Ο Φαλκ Τάουμπερ, επικεφαλής ομάδας στο Freiburg Center for Interactive Materials and Bioinspired Technologies στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ στη Γερμανία, είπε ότι η μελέτη παρείχε μια βάση για μελλοντικές προσπάθειες χρήσης των bio-bots για διαφορετικές λειτουργίες και για την κατασκευή τους σε διαφορετικές μορφές.



Ο Τάουμπερ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, είπε ότι τα ανθρωμπότ εμφάνισαν «απροσδόκητη συμπεριφορά», ιδιαίτερα όταν κινήθηκαν σε - και τελικά έκλεισαν - εκδορές στους ανθρώπινους νευρώνες.



Είπε ότι η ικανότητα δημιουργίας αυτών των δομών από τα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς καταδεικνύει διαφορετικές εφαρμογές τόσο στο εργαστήριο, όσο, τελικά, και στους ανθρώπους.



Η έρευνα δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στο περιοδικό Advanced Science

