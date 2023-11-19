Ο Ίλον Μασκ έγινε τόσο παρανοϊκός όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος της X, πρώην Twitter, που απαγόρευσε τις συναντήσεις σε περισσότερους από δύο υπαλλήλους, δήλωσε στο «Business Insider» ο συγγραφέας του βιβλίου «Breaking Twitter».

«Υπάρχουν πολλά παραδείγματα του Ίλον, που ξεφεύγουν από τον έλεγχο», δήλωσε ο Ben Mezrich σε συνέντευξή του. «Κάποια στιγμή έγινε τόσο παρανοϊκός, που απαγόρευσε κάθε συνάντηση άνω των δύο υπαλλήλων στο Twitter, επειδή φοβόταν ανταρσία».

Ο Mezrich είπε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla φοβόταν ότι οι εργαζόμενοι θα σαμποτάριζαν τον ιστότοπο και ότι υπήρχε συνωμοσία για να τον «ρίξουν».

Elon Musk became so paranoid he banned meetings of more than 2 Twitter employees, fearing mutiny or sabotage, author says https://t.co/0j7p32z2Zo — Business Insider (@BusinessInsider) November 19, 2023

Το «Breaking Twitter» επικεντρώνεται στη χαοτική εξαγορά της πλατφόρμας από τον Ίλον Μασκ πέρυσι. Ο Mezrich έχει πει ότι απέκτησε «πρόσβαση σε υπαλλήλους του Twitter και σε έμπιστους του Μασκ».

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο, το «The Verge» ανέφερε ότι οι μεγάλες συναντήσεις είχαν απαγορευτεί στο «σκληροπυρηνικό» Twitter του Ίλον Μασκ. Ο Amir Shevat, ο οποίος διαχειριζόταν την πλατφόρμα προγραμματιστών του Twitter, δήλωσε στο πρακτορείο ότι το μήνυμα ήταν «αν το κάνεις αυτό, κινδυνεύεις να απολυθείς».

Οι φόβοι του Μασκ, αν και ακραίοι, μπορεί να μην ήταν εντελώς αβάσιμοι. Ο Mezrich δήλωσε ότι μια ομάδα εργαζομένων σχεδίαζε να παραιτηθεί μαζικά. «Υπήρχαν παρασκηνιακές συζητήσεις που γίνονταν μεταξύ των υπαλλήλων του Twitter, σχετικά με το να βρεθεί ένας τρόπος για να φύγουν όλοι μαζί», ανέφερε.

Ο Mezrich δήλωσε ότι η εξαγορά της X από τον Μασκ, σε συνδυασμό με τον έλεγχο και την αντιδημοτικότητα που ακολούθησε, είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική υγεία του δισεκατομμυριούχου. «Υπάρχουν πολλά παραδείγματα του Ίλον που ξέφυγε από τον έλεγχο», είπε. «Νομίζω ότι όταν αισθάνεται στριμωγμένος, αντεπιτίθεται στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

