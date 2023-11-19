Ο Σαμ Άλτμαν ετοιμάζεται να επιστρέψει αιφνιδιαστικά ως διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης ChatGPT OpenAI, εν μέσω πιέσεων από τους επενδυτές να ανατρέψει την αιφνιδιαστική απομάκρυνσή του.

Ο Άλτμαν απολύθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την Παρασκευή, επικαλούμενος την αποτυχία του να είναι «ειλικρινής στις επικοινωνίες του», σε μια κίνηση που σόκαρε τη Silicon Valley.

Ωστόσο, οι επενδυτές της OpenAI - στους οποίους περιλαμβάνεται και η Microsoft - πιέζουν τώρα για την επαναπρόσληψή του, σύμφωνα με τον «Guardian».

OpenAI investors push for return of ousted CEO Sam Altman https://t.co/c54TLfTtdC — Guardian news (@guardiannews) November 19, 2023

Το Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023, η Information, μια ιστοσελίδα τεχνολογικών ειδήσεων, ανέφερε ότι η OpenAI ήταν «αισιόδοξη» ότι θα μπορούσε να επαναφέρει τον Άλτμαν.

Το δημοσίευμα επικαλέστηκε ένα υπόμνημα του επικεφαλής στρατηγικής της εταιρείας, Jason Kwon, το οποίο έλεγε στο προσωπικό ότι καταβάλλεται προσπάθεια για την επιστροφή του Άλτμαν και άλλων συναδέλφων που είχαν φύγει. Μετά την αποχώρησή του ακολούθησαν οι παραιτήσεις του Greg Brockman, προέδρου της OpenAI, και τριών ακόμη ερευνητών: Jakub Pachocki, Aleksander Mądry και Szymon Sidor.

«Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της επίλυσης και παραμένουμε αισιόδοξοι», έγραψε ο Kwon, σύμφωνα με την Information. «Με τον όρο επίλυση, εννοούμε να φέρουμε πίσω τον Sam, τον Greg, τον Jakub, τον Szymon, τον Aleksander και άλλους συναδέλφους (συγγνώμη αν σας έχασα!) και να παραμείνουμε το μέρος όπου οι άνθρωποι που θέλουν να εργαστούν στην έρευνα, την ασφάλεια, τα προϊόντα και την πολιτική της AGI μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους».

i love the openai team so much — Sam Altman (@sama) November 19, 2023

Ο Kwon δήλωσε ότι η εταιρεία, με έδρα την Καλιφόρνια, ελπίζει να ενημερώσει περαιτέρω το προσωπικό την Κυριακή. Νωρίς την Κυριακή, ο Altman έγραψε στο X: «Αγαπώ τόσο πολύ την ομάδα openai».

Η Wall Street Journal σε ρεπορτάζ της ανέφερε ότι ο Άλτμαν έθεσε σαν όρο την αντικατάσταση ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου αν επιστρέψει ως διευθύνων σύμβουλος: «Ο Άλτμαν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει, αλλά έχει πει στους επενδυτές ότι θέλει ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Έχει, παράλληλα, συζητήσει την ίδρυση μιας εταιρείας, στην οποία θα προσλάβει πρώην υπαλλήλους της OpenAI και ακροβατεί μεταξύ των δύο αυτών επιλογών, είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα. Ο Άλτμαν αναμένεται να αποφασίσει σύντομα», πρόσθεσαν οι πηγές.



