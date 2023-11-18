Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας OpenAI, που πριν από ένα χρόνο παρουσίασε την πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης ChatGPT, ανακοίνωσε την αποχώρηση, με άμεση ισχύ, του διευθύνοντος συμβούλου, Σαμ Άλτμαν, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν πάντα «ειλικρινής» απέναντι στην εταιρεία.

«Η αποχώρηση του κ. Άλτμαν έρχεται κατόπιν μιας σχετικής έρευνας του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο συμπέρανε ότι εκείνος δεν ήταν πάντοτε ειλικρινής στις επικοινωνίες του με το συμβούλιο, γεγονός που δυσχεραίνει την ικανότητά του να ασκεί τις αρμοδιότητές του», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στη δυνατότητα του Άλτμαν να συνεχίσει να ηγείται της OpenAI».

Προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος αναλαμβάνει η μηχανικός Μίρα Μουράτι, η μέχρι σήμερα επικεφαλής του τμήματος τεχνολογίας.

Η OpenAI, η οποία συγκέντρωσε δισεκατομμύρια δολάρια από τη Microsoft και κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα Disruptor 50 του CNBC φέτος, έγινε μέρος της καθημερινότητάς μας στα τέλη του περασμένου έτους, αφού κυκλοφόρησε στο κοινό το chatbot Tεχνητής Nοημοσύνης, ChatGPT.

Η υπηρεσία έγινε viral επιτρέποντας στους χρήστες να μετατρέπουν απλό κείμενο σε δημιουργική συνομιλία και ώθησε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Alphabet και η Meta να ενισχύσουν τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

