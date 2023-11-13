Λογαριασμός
Ταινία για τη ζωή του Elon Musk ετοιμάζει ο Darren Aronofsky

Ο Ίλον Μασκ εξήρε την επιλογή του σκηνοθέτη με ανάρτησή του στο X

Ο Darren Aronofsky

Νέα βιογραφική ταινία για τον Ίλον Μασκ είναι στο στάδιο ανάπτυξης από την A24. Σύμφωνα με το Variety, ο Ντάρεν Αρονόφσκι θα σκηνοθετήσει την ταινία που είναι βασισμένη στη βιογραφία του Γουόλτερ Άιζακσον.

Πηγές ανέφεραν ότι η A24 κέρδισε τον πόλεμο προσφορών για τα δικαιώματα του βιβλίου του Άιζακσον για τον Μασκ, ιδρυτή της SpaceX και πρώην προεδρεύοντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, ο οποίος απέκτησε το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Οκτώβριο του 2022.

Το NBC News ανακοίνωσε ότι κορυφαία κινηματογραφικά στούντιο και παραγωγοί διεκδίκησαν τα δικαιώματα της βιογραφίας του Ίλον Μασκ.

Ο Ντάρεν Αρονόφσκι θα σκηνοθετήσει την ταινία και θα είναι παραγωγός μέσω της Protozoa Pictures.

Ο Ίλον Μασκ εξήρε την επιλογή του σκηνοθέτη με ανάρτηση του στο X: «Ευχαριστημένος που ο Ντάρεν θα σκηνοθετήσει την ταινία. Είναι ένας από τους καλύτερους».

