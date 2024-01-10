Λογαριασμός
Εντυπωσιακές εικόνες από το μέλλον στην CES 2024, την κορυφαία έκθεση τεχνολογίας στο Λας Βέγκας

Εκτός από τα αμιγώς τεχνολογικά επιτεύγματα (που λίγοι τα καταλαβαίνουν), φέτος οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και πιο εντυπωσιακές καινοτομίες όπως ιπτάμενα ταξί, ρομπότ και ηλεκτρικά οχήματα

CES 2024

Μέσα στην «Σφαίρα» στο Λας Βέγκας διεξάγεται από χθες η CES 2024, η κορυφαία έκθεση τεχνολογίας του πλανήτη, όπου οι κολοσσοί της τεχνολογίας αλλά και start ups παρουσιάζουν τα τελευταία επιτεύγματά τους. 

Στη μεγάλη τεχνολογική έκθεση κυριαρχεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, με εφαρμογή… σχεδόν παντού: από την επικοινωνία, τη διαστημική τεχνολογία και τις μεταφορές μέχρι το να κάνει τη ζωή των κατοικίδιών μας πιο εύκολη, όπως η «έξυπνη» πόρτα για κατοικίδια της Pawport, με τηλεχειρισμό μέσω εικονικών βοηθών όπως η Alexa της Amazon και ο Google Assistant.

Pawport

Όλες οι μεγάλες εταιρίες smartphones είναι φυσικά εκεί, παρουουσιάζοντας τα κινητά του μέλλοντος, όπως η Samsung, που παρουσίασε μία πλήρως διάφανη MicroLED οθόνη. 

Εκτός από τα αμιγώς τεχνολογικά επιτεύγματα (που λίγοι τα καταλαβαίνουν) , φέτος οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και πιο εντυπωσιακές καινοτομίες όπως ιπτάμενα ταξί, ρομπότ οικιακοί βοηθοί, πτυσσόμενα σκούτερ και ηλεκτρικά οχήματα του (κοντινού) μέλλοντος. 

car

ροβοτ

Η CES 2024 ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

