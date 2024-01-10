Μέσα στην «Σφαίρα» στο Λας Βέγκας διεξάγεται από χθες η CES 2024, η κορυφαία έκθεση τεχνολογίας του πλανήτη, όπου οι κολοσσοί της τεχνολογίας αλλά και start ups παρουσιάζουν τα τελευταία επιτεύγματά τους.

Στη μεγάλη τεχνολογική έκθεση κυριαρχεί η Τεχνητή Νοημοσύνη, με εφαρμογή… σχεδόν παντού: από την επικοινωνία, τη διαστημική τεχνολογία και τις μεταφορές μέχρι το να κάνει τη ζωή των κατοικίδιών μας πιο εύκολη, όπως η «έξυπνη» πόρτα για κατοικίδια της Pawport, με τηλεχειρισμό μέσω εικονικών βοηθών όπως η Alexa της Amazon και ο Google Assistant.

Όλες οι μεγάλες εταιρίες smartphones είναι φυσικά εκεί, παρουουσιάζοντας τα κινητά του μέλλοντος, όπως η Samsung, που παρουσίασε μία πλήρως διάφανη MicroLED οθόνη.

Samsung a dévoilé le tout premier écran transparent au monde à l'occasion du CES 2024 😮 pic.twitter.com/lRSVzEz6Op — DEXERTO.FR (@DexertoFR) January 10, 2024

Εκτός από τα αμιγώς τεχνολογικά επιτεύγματα (που λίγοι τα καταλαβαίνουν) , φέτος οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν και πιο εντυπωσιακές καινοτομίες όπως ιπτάμενα ταξί, ρομπότ οικιακοί βοηθοί, πτυσσόμενα σκούτερ και ηλεκτρικά οχήματα του (κοντινού) μέλλοντος.

Η CES 2024 ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει έως τις 12 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.