«Καμία πιθανότητα» προσελήνωσης του Peregrine μετά την διαρροή καυσίμου

Άδοξο τέλος είχε η αποστολή της Astrobotic στη Σελήνη αφού η εταιρεία, με έδρα το Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι «λόγω διαρροής καυσίμου» το ρομποτικό σκάφος Peregrine δεν έχει «καμία πιθανότητα» να ολοκληρώσει – όπως φιλοδοξούσε – την πρώτη αμερικανική προσελήνωση εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Τo Peregrine εκτοξεύτηκε με έναν πύραυλο Vulcan που σχεδιάστηκε από την United Launch Alliance (ULA) – κοινοπραξία των Boeing και Lockheed Martin – από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα των ΗΠΑ στις 02:18 (τοπική ώρα, 09:18 ώρα Ελλάδος). Ωστόσο, εξαιτίας διαρροής καυσίμου, δεν κατάφερε να προσανατολιστεί σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό ώστε οι συλλέκτες ηλιακής ενέργειας να φορτίσουν τις μπαταρίες του.

Οι υπεύθυνοι στο κέντρο ελέγχου αναζητούν πλέον τρόπους για να παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη λειτουργία του Peregrine, προκειμένου να συλλέξουν χρήσιμα δεδομένα ενόψει της επόμενης προσπάθειας με στόχο την αποστολή ρομποτικού σκάφους στην επιφάνεια της Σελήνης.

