Χουάντσο στο sport-fm.gr: Το ματς με Ολυμπιακό θα είναι συναρπαστικό - Εύχομαι να ερχόταν και ο αδερφός μου στον ΠΑΟ Αθλητικά 18:27, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, φανερά ενθουσιασμένος για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτεται στο sport-fm.gr. Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να πει το «ναι», τι είπε για Ολυμπιακό και τον αδερφό του!