Παναθηναϊκός: Παιχνίδι… αιώνα στην Τρίπολη, δείτε γιατί πάει “καρφί” διπλό το ματς Αθλητικά 14:40, 27.09.2023 linkedin

Οι "πράσινοι" παραμένουν αήττητοι τον 21ο αιώνα όταν παίζουν εκτός έδρας την 6η Αγωνιστική, ένα τρομερό στατιστικό