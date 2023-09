Ο Πάπας Φραγκίσκος έδωσε συγχωροχάρτι στον Βλαχοδήμο Αθλητικά 11:58, 27.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Πορτογαλία τον περασμένο Αύγουστο οδήγησε στην απονομή... χάριτος στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο για μία πολύ ιδιαίτερη υπόθεση