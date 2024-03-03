Λογαριασμός
Βρήκε δίχτυα μετά από 403 ημέρες ο Νέλσον Ολιβέιρα

Για πρώτη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα μετά από 13 μήνες και 403 ημέρες βρήκε ο Νέλσον Ολιβέιρα με τη φανέλα της Γκιμαράες

Νέλσον Ολιβέιρα

Μετά την παρουσία του στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, ο Νέλσον Ολιβέιρα δεν κατάφερε να στεριώσει στην Κόνιασπορ και αποφάσισε να επαναπατριστεί στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Γκιμαράες.

Ο 32χρονος στη γειτονική χώρα δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε 17 αναμετρήσεις, όμως, κάτι ανάλογο δεν συνέβη και στην πατρίδα του αφού στην 7η του εμφάνιση κατάφερε να σκοράρει.

Συγκεκριμένα, στη νίκη της Γκιμαράες με 3-1 επί της Εστορίλ, ο 32χρονος σκόραρε στο 42ο λεπτό για πρώτη φορά μετά από 13 μήνες και πιο συγκεκριμένα 403 ημέρες.

Το τελευταίο του επίσημο τέρμα ο Ολιβέιρα το σημείωσε στις 26 Ιανουαρίου του 2023 και στο 1-1 του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για το Κύπελλο Ελλάδας.

