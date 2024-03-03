Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τον Έρικ Ριντ για την απόκτησή του έως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου, ενώ έχει το δικαίωμα για αυτόματη ανανέωση και για τη νέα σεζόν, εφόσον μείνει ικανοποιημένος με την απόδοσή του.

Ο 24χρονος γκαρντ έφτασε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (03/03) και στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε πως μίλησε με τον προπονητή των «κίτρινων», Γιάννη Καστρίτη, για τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα, τονίζοντας πως η εμπειρία του από το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι φανταστική.

«Μίλησα με τον κόουτς για τον ρόλο μου στην ομάδα. Η δυνατή άμυνα είναι ένα από τα στοιχεία του παιχνιδιού μου και ο κόουτς μου είπε ότι θα πρέπει να κυνηγάω την κάθε κατοχή, την κάθε φάση προς όφελος της ομάδας. Αυτό θα κάνω παράλληλα με τον ρόλο μου στην επίθεση. Μέχρι στιγμής, η εμπειρία μου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι φανταστική. Απολαμβάνω αυτό που ζω κάνοντας παράλληλα τη δουλειά μου», ήταν τα λόγια του 24χρονου Αμερικανού γκαρντ κατά την άφιξή του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.