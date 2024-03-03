Απέρριψε πρόταση της Μπάγερν ο Μουσιάλα - Περιμένουν στη γωνία Λίβερπουλ και Σίτι

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα έχει εξελιχθεί σε βασικό και αναντικατάστατο μέλος της Μπάγερν Μονάχου, η οποία έχει αρχίσει εδώ και καιρό τις διαδικασίες για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ωστόσο, ο νεαρός Άγγλος δεν φαίνεται να είναι ψημένος να παραμείνει για πολύ καιρό ακόμα στο Μόναχο, αφού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, φέρεται να απέρριψε πρόταση των Βαυαρών για ανανέωση του συμβολαίου του.

Παράλληλα, όπως τονίζεται η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι δίνουν «μάχη» για να αποσπάσουν την υπογραφή του παίκτη, με τις δυο αγγλικές ομάδες, μάλιστα, να έχουν ταξιδέψει στη Γερμανία για να παρακολουθήσουν διά ζώσης τον Μουσιάλα.

Τη φετινή σεζόν ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερν μετράει εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.